ЧЛЕНЫ ЦИК ПОДТВЕРЖДАЮТ СВОЕ ДОВЕРИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ДМИТРИЮ МАРШАНУ

«Действующим составом Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия 29 декабря 2021 года единогласным решением был избран председателем ЦИК Дмитрий Зурабович Маршан.

Сухум. 14 февраля 2025. Абхазия-Информ. Члены Центризбиркома Абхазии подтвердили свое доверие председателю ЦИК Дмитрию Маршану. Они выступили с совместным обращением, в котором говорится:

За время совместной работы Дмитрий Зурабович зарекомендовал себя честным и волевым руководителем, строго соблюдающим действующее избирательное законодательство Республики Абхазия.

В канун досрочных президентских выборов, члены ЦИК РА посчитали необходимым в очередной раз единогласно подтвердить доверие, оказанное Дмитрию Маршану».

Обращение подписали члены ЦИК:

Адзинба Алхас Гарриевич.

Ашуба Адгур Мерабович.

Ашуба Астамур Нугзарович.

Брандзия Алиас Лаврентьевич.

Герия Роман Шотович.

Кварацхелия Наталья Константиновна.

Кварчия Инна Нуриевна.

Квеквескири Вячеслав Евгеньевич.

Пачалия Астамур Руфетович.

Смыр Омар Сергеевич.

Хишба Инал Филиппович.

Ходжикян Ануш Арутюновна.

Шамба Лаша Леванович.

Шат-ипа Омари Нязбеевич.

К обращению также присоединились члены ЦИК с правом совещательного голоса от кандидатов в президенты:

Зухба Юрий Зауриевич – от кандидата Гунба Б.З.

Кокая Гарри Гурамович – от кандидата Ардзинба А.А.

Папба Роланд Шотаевич – от кандидата Аршба Р.И.

Хонелия Аида Селимовна – от кандидата Барциц О.М

Хурхумал Дмитрий Ахрович – от кандидата Хурхумал А.В.