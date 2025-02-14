 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Февраль 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

РУП «ЧЕРНОМОРЭНЕРГО»: ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ ГРУЗИНСКОЙ ПОДСТАНЦИИ К ЛЭП «КАВКАСИОНИ» НА ТЕРРИТОРИИ АБХАЗИИ НЕ ПРОВОДИЛИСЬ

Новости Пятница, 14 февраля 2025 22:39
Оцените материал
(0 голосов)
РУП «ЧЕРНОМОРЭНЕРГО»: ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ ГРУЗИНСКОЙ ПОДСТАНЦИИ К ЛЭП «КАВКАСИОНИ» НА ТЕРРИТОРИИ АБХАЗИИ НЕ ПРОВОДИЛИСЬ

Сухум. 14 февраля 2025. Абхазия-Информ. РУП «Черноморэнерго» выступило с разъяснениями по поводу подключения грузинской подстанции к ЛЭП «Кавкасиони».

«В связи с появившейся информацией о якобы проводимых работах грузинских энергетиков на территории Республики Абхазия, хотим дать разъяснения. Протяжённость высоковольтной линии электропередачи (ВЛ) 500 кВ «Кавкасиони» составляет 405 км. Маршрут включает 991 опору и проходит через территории Российской Федерации, Республики Абхазия и Грузии. На абхазском участке, который составляет 38,313 км, линия расположена в труднодоступной горной местности.

На грузинском отрезке трассы, вблизи населённого пункта Джвари, сопредельной стороной был возведен энергообъект – подстанция 500 кВ, которую грузинская сторона подключила к линии «Кавкасиони», на участке проходящей по территории Грузии.

Отметим, что на территории Абхазии технические работы в рамках данного проекта не проводились, а все изменения осуществлялись за пределами её правового и географического поля. Это лишило абхазскую сторону возможности влиять на действия грузинских властей», – говорится в разъяснении «Черноморэнерго».

Прочитано 13 раз Последнее изменение Пятница, 14 февраля 2025 22:50

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ЧЛЕНЫ ЦИК ПОДТВЕРЖДАЮТ СВОЕ ДОВЕРИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ДМИТРИЮ МАРШАНУ МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАБЛЮДАТЕЛИ ВЫСОКО ОЦЕНИЛИ ПОДГОТОВКУ К ВЫБОРАМ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.