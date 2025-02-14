РУП «ЧЕРНОМОРЭНЕРГО»: ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ ГРУЗИНСКОЙ ПОДСТАНЦИИ К ЛЭП «КАВКАСИОНИ» НА ТЕРРИТОРИИ АБХАЗИИ НЕ ПРОВОДИЛИСЬ

«В связи с появившейся информацией о якобы проводимых работах грузинских энергетиков на территории Республики Абхазия, хотим дать разъяснения. Протяжённость высоковольтной линии электропередачи (ВЛ) 500 кВ «Кавкасиони» составляет 405 км. Маршрут включает 991 опору и проходит через территории Российской Федерации, Республики Абхазия и Грузии. На абхазском участке, который составляет 38,313 км, линия расположена в труднодоступной горной местности.

Сухум. 14 февраля 2025. Абхазия-Информ. РУП «Черноморэнерго» выступило с разъяснениями по поводу подключения грузинской подстанции к ЛЭП «Кавкасиони».

На грузинском отрезке трассы, вблизи населённого пункта Джвари, сопредельной стороной был возведен энергообъект – подстанция 500 кВ, которую грузинская сторона подключила к линии «Кавкасиони», на участке проходящей по территории Грузии.

Отметим, что на территории Абхазии технические работы в рамках данного проекта не проводились, а все изменения осуществлялись за пределами её правового и географического поля. Это лишило абхазскую сторону возможности влиять на действия грузинских властей», – говорится в разъяснении «Черноморэнерго».