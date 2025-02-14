МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАБЛЮДАТЕЛИ ВЫСОКО ОЦЕНИЛИ ПОДГОТОВКУ К ВЫБОРАМ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ

Наблюдатель из Франции, юрист в области международного права, занимающийся защитой прав жителей новых регионов РФ, политический консультант, журналист Арно Оливье Жан Девеле отметил, что он очень рад находиться в Абхазии.

«Я уверен, что все пройдет хорошо, в соответствии с законом, и мы увидим демократические выборы», – сказал он.

Наблюдатель из Италии, бывший депутат Парламента от партии «Движение пяти звезд» Сара Куниал отметила высокий уровень организации избирательного процесса.

«Демократические процессы в вашей стране могут стать примером для других стран в плане самоопределения народа. Абхазию и Италию многое объединяет, помимо истории и культуры. Нам понятно ваше желание быть свободной, независимой страной. В этом смысле я вижу, что ваш народ такой же», – сказала она.

Наблюдатель из Колумбии, член Палаты Представителей Конгресса Давид Алехандро Торо Рамирес сказал, что рад приглашению посетить Абхазию.

«Я очень рад быть в этой гостеприимной стране. Наша главная цель – провести наблюдения всех электоральных процессов», – сказал он.

Наблюдатель из Республики Корея, профессор, общественный деятель Юн Юнг Сик отметил, что он впервые приехал в Абхазию, и у него отличные впечатления.

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ I, II и IV созывов, доктор юридических наук Сергей Бабурин, который будет участвовать в выборах президента Абхазии в качестве международного наблюдателя на открытии пресс-центра сказал: «Я искренне хочу, чтобы мы завтра с вами убедились, что абхазская государственность давно состоялась. Здесь есть опыт проведения любых избирательных кампаний достойно, организованно. При всех страстях, которые кипят между кандидатами в президенты, будем верить, что эти страсти останутся в рамках действующей Конституции и закона, а мы с вами будем наблюдать и надеемся, что мы это сможем оценить. Я в Абхазии бываю уже больше 30 лет и на выборах, и при в других политических ситуациях. Я искренне хочу, чтобы между Абхазией и Российской Федерацией не было никакого недопонимания, была бы гармония отношений и единство наших действий».

Об этом сообщает Апсныпресс.