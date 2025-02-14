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Абхазия Информ

АБХАЗСКАЯ ДИАСПОРА ТУРЦИИ НЕ СМОЖЕТ УЧАСТВОВАТЬ В ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ

Новости Пятница, 14 февраля 2025 22:55
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АБХАЗСКАЯ ДИАСПОРА ТУРЦИИ НЕ СМОЖЕТ УЧАСТВОВАТЬ В ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ

Сухум. 14 февраля 2025. Абхазия-Информ. Голосование по выборам президента Абхазии в Турции, где проживает многотысячная абхазская диаспора, проводиться 15 февраля не будет. Турецкие власти не дали разрешение на открытие в городе Сакарья избирательного участка.

«Вчера мы получили сообщение от полномочного представителя Абхазии о том, что в Турции не представляется возможным открыть в Сакарье избирательный участок и провести голосование по выборам президента в соответствии с законодательством Абхазии», – сообщил председатель Центризбиркома Дмитрий Маршан, отвечая в Международном-пресс-центре ЦИК на вопрос журналиста, почему в Турции не будет проводиться голосование.

По словам главы ЦИК, принимая решение о проведении голосования в Турции, члены Центризбиркома поставили условие: «Если будут препятствия со стороны турецких властей, или же выборы будут проходить с нарушением выборного законодательства, мы аннулируем результаты и закроем участок».

Получив официальное письмо полномочного представителя Абхазии в Турции Ибрахима Авидзба, в ЦИК 13 февраля состоялось заседание, на котором было отменено решение о создании экстерриториального участка в Сакарье ввиду невозможности проведения там голосования.

Дмитрий Маршан подчеркнул, что решение об избирательном участке в Турции и составе избиркома было принято своевременно – за месяц до даты выборов.

«Решение об открытии участка было принято на основании многочисленных обращений наших граждан, живущих в Турции. За пределами Республики Абхазия мы открываем участки в соответствии с Конституционным законом «О выборах президента Республики Абхазия» только по представлению нашего посла, если мы признаны страной, или же полномочного представителя. В соответствии с тем, что полномочный представитель Абхазии в Турции представил нам документ о том, что есть возможность открытия избирательного участка в городе Сакарья (Адапазары), мы приняли единогласное решение, дающее возможность нашим гражданам, которые проживают на территории Турецкой Республики проголосовать. Но турецкие власти делают все для того, чтобы этот участок был закрыт и голосование не состоялось. Мы мониторили ситуацию и видели, что нашим гражданам не дадут выразить свое волеизъявление в спокойной демократичной обстановке», – пояснил Дмитрий Маршан.

На вопрос, возможно ли открытие альтернативного избирательного участка, председатель ЦИК ответил: «Я уверен в том, что наши граждане законопослушны и попытки открытия альтернативных участков, которые не имеют юридическую силу, невозможны».

Что касается избирательных участков в Москве и Черкесске, то завтра, 15 февраля, они откроются в 08:00.

«Я очень надеюсь на то, что там выборы пройдут в строгом соответствии с законодательством Республики Абхазия. Хотелось бы поблагодарить наших коллег из Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, которые оказывают нашей комиссии и посольству Республики Абхазия в Российской Федерации, организационно-техническое содействие», – сказал Маршан.

Для обеспечения порядка на избирательных участках в России будут дежурить сотрудники правоохранительных органов.

«Я очень надеюсь на то, что там не будет никаких эксцессов. У меня есть информация, что будет массовое скопление людей, поэтому обращаюсь к нашим гражданам соблюдать порядок», – сказал Маршан.

Об этом сообщает Апсныпресс.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Пятница, 14 февраля 2025 23:05

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