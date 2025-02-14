АБХАЗСКУЮ МОЛОДЁЖЬ ПРИГЛАСИЛИ УЧАСТВОВАТЬ В ПРОЕКТАХ РОСМОЛОДЁЖИ

Сухум. 14 февраля 2025. Абхазия-Информ . В ходе визита в Республику Абхазия глава Росмолодёжи Григорий Гуров пригласил местную молодёжь участвовать в проектах Росмолодёжи. Рассказываем, какие возможности участия в линейке проектов есть у молодежи Абхазии:

Конкурс «Большая перемена», в котором пятый год подряд принимают участие старшеклассники из зарубежных стран. Новый сезон конкурса стартует 28 марта.

Стажировки в Дирекции Всемирного фестиваля молодёжи. Идея нового формата интеграции ребят из Абхазии в сферу международной молодёжной кооперации родилась после визита Григория Гурова в республику.

События Роспатриотцентра Росмолодёжи, посвященные празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и года Защитника Отечества.

Проект «Летние школы» Академии творческих индустрий «Меганом».

Фестиваль молодого искусства «Таврида.АРТ».

Международная Премия #МЫВМЕСТЕ

Образовательные программы на базе Центра знаний «МАШУК» и образовательная программа для представителей медиа сообщества Всероссийского форума «ШУМ».

Для молодых людей из Абхазии, у которых есть российское гражданство, доступно участие ещё в ряде проектов:

Грантовый конкурс Росмолодёжи, новый сезон которого стартовал сегодня.

Всероссийский студенческий проект «Твой Ход». Регистрация на конкурсные треки открыта до 6 марта на платформе проекта.

«Движение Первых» также включит представителей Абхазии во многие проекты: мероприятия Международной Ассоциации детских организаций, Всероссийский проект «Хранители истории», Международный фестиваль детства и юности «Фестиваль Движения Первых», проект «Школьные клубы дипломатии», Международную смену «Артек собирает друзей» и смену в ВДЦ «Океан», а также на Чемпионат по оказанию первой помощи.

А ещё планируется, что вскоре молодые люди из Абхазии смогут отправиться в путешествия по России в рамках программы «Больше, чем путешествие».