В АБХАЗИИ ПРОХОДЯТ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА
Сухум. 15 февраля 2025. Абхазия-Информ. В 8 часов утра открылись все 152 избирательных участка в 35 избирательных округах. В основной список избирателей включено более 134 тысяч человек.
• В Сухуме – 9 избирательных округов и 25 участков;
• в Гагрском районе – 5 округов и 29 участков;
• в Гудаутском районе – 7 округов и 31 участок;
• в Сухумском районе – 2 округа и 8 участков;
• в Гулрыпшском районе – 3 округа и 16 участков;
• в Очамчырском районе – 6 округов и 33 участка;
• в Ткуарчалском районе – 2 округа и 8 участков;
• в Галском районе – 1 округ и 2 участка.
Два экстерриториальных избирательных участка открыты в России – в Москве и Черкесске.
Перед началом голосования члены участковой избирательной комиссии в присутствии наблюдателей подсчитали избирательные бюллетени. Двое уполномоченных на это членов комиссии поставили подписи на лицевой стороне бюллетеней в правом верхнем углу и заверили их печатью участковой избирательной комиссии.
Председатели участковых комиссий опечатали пустые избирательные урны.
На выборах зарегистрировано около 150 журналистов и около 100 наблюдателей.
Информация о явке будет поступать в ближайшие часы.
На пост президента претендуют пять кандидатов: Адгур Ардзинба, Роберт Аршба, Олег Барциц, Бадра Гунба и Адгур Хурхумал.
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