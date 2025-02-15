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Абхазия Информ

В АБХАЗИИ ПРОХОДЯТ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА

Новости Суббота, 15 февраля 2025 11:17
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В АБХАЗИИ ПРОХОДЯТ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА

Сухум. 15 февраля 2025. Абхазия-Информ. В 8 часов утра открылись все 152 избирательных участка в 35 избирательных округах. В основной список избирателей включено более 134 тысяч человек.

• В Сухуме – 9 избирательных округов и 25 участков;

• в Гагрском районе – 5 округов и 29 участков;

• в Гудаутском районе – 7 округов и 31 участок;

• в Сухумском районе – 2 округа и 8 участков;

• в Гулрыпшском районе – 3 округа и 16 участков;

• в Очамчырском районе – 6 округов и 33 участка;

• в Ткуарчалском районе – 2 округа и 8 участков;

• в Галском районе – 1 округ и 2 участка.

Два экстерриториальных избирательных участка открыты в России – в Москве и Черкесске.

Перед началом голосования члены участковой избирательной комиссии в присутствии наблюдателей подсчитали избирательные бюллетени. Двое уполномоченных на это членов комиссии поставили подписи на лицевой стороне бюллетеней в правом верхнем углу и заверили их печатью участковой избирательной комиссии.

Председатели участковых комиссий опечатали пустые избирательные урны.

На выборах зарегистрировано около 150 журналистов и около 100 наблюдателей.

Информация о явке будет поступать в ближайшие часы.

На пост президента претендуют пять кандидатов: Адгур Ардзинба, Роберт Аршба, Олег Барциц, Бадра Гунба и Адгур Хурхумал.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Суббота, 15 февраля 2025 11:29

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