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Абхазия Информ

ВЫСОКАЯ ЯВКА И БОЛЬШАЯ ОЧЕРЕДЬ: В МОСКВЕ ПРОХОДИТ ГОЛОСОВАНИЕ

Новости Суббота, 15 февраля 2025 11:24
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ВЫСОКАЯ ЯВКА И БОЛЬШАЯ ОЧЕРЕДЬ: В МОСКВЕ ПРОХОДИТ ГОЛОСОВАНИЕ

Сухум. 15 февраля 2025. Абхазия-Информ. На избирательном участке в Москве с 8 часов утра очередь граждан Абхазии, которые пришли проголосовать на выборах президента Абхазии. 

Здесь прогнозируют высокую явку: посол Абхазии Алхас Квициниа просил выделить 7 000 бюллетеней для московского региона, но ЦИК Республики отправил 4000 бюллетеней.

Участок располагается по адресу: улица Шаболовка, д. 36, помещение библиотеки №164.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Суббота, 15 февраля 2025 11:28

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