ВЫСОКАЯ ЯВКА И БОЛЬШАЯ ОЧЕРЕДЬ: В МОСКВЕ ПРОХОДИТ ГОЛОСОВАНИЕ
Новости Суббота, 15 февраля 2025 11:24
Сухум. 15 февраля 2025. Абхазия-Информ. На избирательном участке в Москве с 8 часов утра очередь граждан Абхазии, которые пришли проголосовать на выборах президента Абхазии.
Здесь прогнозируют высокую явку: посол Абхазии Алхас Квициниа просил выделить 7 000 бюллетеней для московского региона, но ЦИК Республики отправил 4000 бюллетеней.
Участок располагается по адресу: улица Шаболовка, д. 36, помещение библиотеки №164.
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