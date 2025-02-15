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Абхазия Информ

НА 15:00 В АБХАЗИИ ПРОГОЛОСОВАЛО 43,5% ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Новости Суббота, 15 февраля 2025 15:24
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НА 15:00 В АБХАЗИИ ПРОГОЛОСОВАЛО 43,5% ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Сухум. 15 февраля 2025. Абхазия-Информ. на очередной пресс-конференции председатель ЦИК Абхазии Дмитрий Маршан сообщил, что на 15:00 в Абхазии проголосовало 43,5% избирателей.

Явка избирателей по г. Сухум и районам составила:

Сухум – 38%,

Гагрский район – 42%,

Гудаутский район – 49%,

Сухумский район – 50%,

Гулрыпшский район – 43%,

Очамчырский район – 48%,

Ткуарчалский район – 41%,

Галский район – 54%.

В Москве проголосовало 1 477 человек, в Черкесске – 1 282.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Суббота, 15 февраля 2025 16:14

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