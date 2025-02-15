НА 15:00 В АБХАЗИИ ПРОГОЛОСОВАЛО 43,5% ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Новости Суббота, 15 февраля 2025 15:24
Сухум. 15 февраля 2025. Абхазия-Информ. на очередной пресс-конференции председатель ЦИК Абхазии Дмитрий Маршан сообщил, что на 15:00 в Абхазии проголосовало 43,5% избирателей.
Явка избирателей по г. Сухум и районам составила:
Сухум – 38%,
Гагрский район – 42%,
Гудаутский район – 49%,
Сухумский район – 50%,
Гулрыпшский район – 43%,
Очамчырский район – 48%,
Ткуарчалский район – 41%,
Галский район – 54%.
В Москве проголосовало 1 477 человек, в Черкесске – 1 282.