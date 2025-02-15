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Абхазия Информ

ЭКСПЕРТ: НАГНЕТАНИЕ ОБСТАНОВКИ ДЕНЬ ВЫБОРОВ МОЖЕТ СЛОМАТЬ ХРУПКИЙ МИР В АБХАЗИИ

Новости Суббота, 15 февраля 2025 16:56
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ЭКСПЕРТ: НАГНЕТАНИЕ ОБСТАНОВКИ ДЕНЬ ВЫБОРОВ МОЖЕТ СЛОМАТЬ ХРУПКИЙ МИР В АБХАЗИИ

Сухум. 15 февраля 2025. Абхазия-Информ. В 8:00 по всей Абхазии открылось 152 избирательных участка, на которых к 15:00 проголосовал 43,5% избирателей. Об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Дмитрий Маршан. Абхазские граждане активно участвуют в избирательном процессе, общество достаточно политизировано и расколото на протяжении длительного времени. Каждый стремится сделать так, чтобы именно его кандидат одержал верх над соперниками. Однако, спецификой данных выборов стали неоднократные призывы со стороны сторонников одного из кандидатов к применению силы, если их кандидат проиграет.

Эти угрозы осудили многие общественные организации и политические партии. На тему опасности таких угроз мы пообщались с московским политологом, директором Центра геополитического анализа Института инновационного развития Дмитрием Родионовым.

«Ещё нет никаких даже предварительных результатов, а информационные площадки, связанные с одним из кандидатов, бывшим ранее в оппозиции, а сегодня пользующимся поддержкой и.о. президента и ЦИК республики, уже во всю трубят о нарушениях. При чём абсолютно беспочвенно: например, за то, что государственное информагентство «Апсныпресс» использует видео из «не аккредитованных в ЦИКе СМИ», на котором показан ход голосования на московском избирательном участке. Мне интересно, какая разница откуда журналисты берут свои видео? Ведь главное – это объективное освещение происходящего.

Всё это говорит о том, что штаб одного из кандидатов пытается легитимизировать протесты, о подготовке к которым предупреждали многие местные информационные площадки. Например, мне попадались новости о чуть ли не подготовке к захвату ЦИК Абхазии одним бывшим депутатом. Тогда мне показалось, что это вброс, с целью дискредитации, а сегодня я уже задумываюсь, не правда ли это. На фоне недавних призывов брать в руки оружие и молчания кандидата, в чью поддержку и были сделаны, мысли в голову лезут самые тревожные.

В любом случае, важно чтобы все без исключения граждане Абхазии вспомнили, что и на Украине в 2004 году всё начиналось со справедливого возмущения результатами голосования. А закончилось тогда приходом кандидата, у которого супруга была действующим агентом ЦРУ, а дальше всё пошло по наклонной...

Протесты могут сломать и без того хрупкий общественный мир. Нужно ли это абхазам? Я сомневаюсь. Это может поставить страну на грань катастрофы. Также это будет большим ударом по нам, по России. Мне бы хотелось, чтобы благополучие и стабильное развитие Абхазии каждый поставил выше личных амбиций. Тогда всё будет хорошо», – считает Дмитрий Родионов

https://kavkazru.press/ekspert-nagnetanie-obstanovki-den-vyborov-mozhet-slomat-hrupkij-mir-v-abhazii/

Прочитано 11 раз Последнее изменение Суббота, 15 февраля 2025 17:26

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