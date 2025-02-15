 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Февраль 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ АДЫГЕИ ПРИБЫЛА В КЧР НА ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ

Новости Суббота, 15 февраля 2025 17:34
Оцените материал
(0 голосов)
ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ АДЫГЕИ ПРИБЫЛА В КЧР НА ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ

Сухум. 15 февраля 2025. Абхазия-Информ. В столицу Карачаево-Черкесии прибывают делегации из соседних регионов Северного Кавказа для того, чтобы принять участие в голосовании на выборах президента Абхазии. Так, в составе делегации из Республики Адыгея в Черкесск приехали студентки Эльмира Ампар и Даяна Афаунова. Они рассказали журналистам, что им было очень важно отдать свой голос за кандидата, и выразить свою активную гражданскую позицию.

«Я думаю, что дружба между Россией и Абхазией очень важна, поскольку Россия нам дает очень много возможностей абхазским гражданам», – отметила Даяна Афаунова.

«Россия и Абхазия должны идти вместе. У нас всегда были дружественные отношения и я надеюсь, что в дальнейшем будет продолжаться также», – добавила Эльмира Ампар.

Напомним, сегодня проходят внеочередные выборы президента Республики Абхазия. На пост главы государства выдвинуты пять кандидатов: известный абхазский политик Бадра Гунба, бывший торговый представитель в России Олег Барциц, экс-глава контрольной палаты республики Роберт Аршба, оппозиционер Адгур Ардзинба и председатель Черноморского банка развития Адгур Хурхумал.

Согласно данным Центральной избирательной комиссии Абхазии, для организации голосования было открыто 152 избирательных участка в Абхазии и еще два на территории России – в Москве и Черкесске. В основной регистр избирателей внесены 134 тысячи человек.

Эксперты и общественные наблюдатели отмечают, что голосование на избирательном участке в Черкесске проходит на высоком организационном уровне.

Предварительные результаты голосования станут известны в воскресенье, 16 февраля.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Суббота, 15 февраля 2025 17:39

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ЭКСПЕРТ: НАГНЕТАНИЕ ОБСТАНОВКИ ДЕНЬ ВЫБОРОВ МОЖЕТ СЛОМАТЬ ХРУПКИЙ МИР В АБХАЗИИ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ СТАРТОВАЛИ С ВЫСОКОЙ ЯВКОЙ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.