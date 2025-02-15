ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ АДЫГЕИ ПРИБЫЛА В КЧР НА ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ

Сухум. 15 февраля 2025. Абхазия-Информ . В столицу Карачаево-Черкесии прибывают делегации из соседних регионов Северного Кавказа для того, чтобы принять участие в голосовании на выборах президента Абхазии. Так, в составе делегации из Республики Адыгея в Черкесск приехали студентки Эльмира Ампар и Даяна Афаунова. Они рассказали журналистам, что им было очень важно отдать свой голос за кандидата, и выразить свою активную гражданскую позицию.

«Я думаю, что дружба между Россией и Абхазией очень важна, поскольку Россия нам дает очень много возможностей абхазским гражданам», – отметила Даяна Афаунова.

«Россия и Абхазия должны идти вместе. У нас всегда были дружественные отношения и я надеюсь, что в дальнейшем будет продолжаться также», – добавила Эльмира Ампар.

Напомним, сегодня проходят внеочередные выборы президента Республики Абхазия. На пост главы государства выдвинуты пять кандидатов: известный абхазский политик Бадра Гунба, бывший торговый представитель в России Олег Барциц, экс-глава контрольной палаты республики Роберт Аршба, оппозиционер Адгур Ардзинба и председатель Черноморского банка развития Адгур Хурхумал.

Согласно данным Центральной избирательной комиссии Абхазии, для организации голосования было открыто 152 избирательных участка в Абхазии и еще два на территории России – в Москве и Черкесске. В основной регистр избирателей внесены 134 тысячи человек.

Эксперты и общественные наблюдатели отмечают, что голосование на избирательном участке в Черкесске проходит на высоком организационном уровне.

Предварительные результаты голосования станут известны в воскресенье, 16 февраля.