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Абхазия Информ

ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ СТАРТОВАЛИ С ВЫСОКОЙ ЯВКОЙ

Новости Суббота, 15 февраля 2025 17:39
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ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ СТАРТОВАЛИ С ВЫСОКОЙ ЯВКОЙ

Сухум. 15 февраля 2025. Абхазия-Информ. В Абхазии проходят досрочные президентские выборы, отмеченные высокой явкой, очереди образовались не только в республике, но и на участках в Москве и Черкесске. 

Избирательные участки открылись в Абхазии 15 февраля в 8 часов по местному времени, в том числе в Москве и Черкесске, где наблюдаются очереди. Власти Абхазии решили не открывать дополнительные участки для голосования в России, что привело к ажиотажу, сообщается на сайте НОМ.

Для наблюдения за выборами в Абхазии было аккредитовано около 100 наблюдателей из 25 стран, выборы освещают около 150 представителей СМИ. Российская миссия не принимает участие в наблюдении из-за затягивания вопроса с аккредитацией миссии ЦИКом Абхазии.

Председатель участковой комиссии в Москве Беслан Кобахия отметил, что за первый час проголосовало более ста человек. На участках повышенные меры безопасности, а в паспортах избирателей ставят штамп, чтобы избежать повторного голосования.

В самой Абхазии явка также высока, о чем свидетельствуют данные ЦИК: на 12.00 по московскому времени проголосовали более 21% избирателей, что составляет 28 тыс. 743 человека. Четверо из пяти кандидатов в президенты уже проголосовали.

«Мне понравилась прозрачность процесса. Коллеги были готовы полностью все объяснить и показать», – заявила международный наблюдатель Ольга Петерсен, посетившая избирательный участок в Москве.

Оппозиционные источники сообщают о возможных нарушениях, таких как агитация в общественном транспорте и ограничения для наблюдателей на некоторых участках, однако эти сообщения пока не подтверждены официально. ЦИК Абхазии решает возникающие вопросы оперативно.

Как сообщают наблюдатели в Абхазии, выборы проходят в спокойной обстановке, без серьезных инцидентов, явка высокая, нарушений не замечено, об этом заявил наблюдатель из Парагвая Карина Касарес Ортега.

В Карачаево-Черкесии, где также активно голосуют граждане с двойным гражданством, выборы сопровождаются культурными мероприятиями, что привлекает избирателей.

«Очень хорошо, что здесь создан избирательный участок, вся необходимая методическая ресурсная поддержка, которая требовалась со стороны территориальной избирательной комиссии России, оказана. Важно сказать, что и члены избирательной комиссии, и представители ЦИК Абхазии, и наблюдатели от кандидатов имеют опыт. Поэтому работа идет слаженно, без каких-то нарушений. Также организована очень интересная экспозиция народного творчества, поддержанная министерством культуры Абхазии, для того, чтобы избиратели могли еще познакомиться с народными промыслами и красотами и республики, и нашей братской Абхазии», – поделился впечатлениями член ОП РФ директор Северо-Кавказского института-филиала РАНХиГС Азамат Тлисов.

Явка избирателей по республике на 12:00 мск составила более 21% (28 тыс. 743 человека), привел данные председатель ЦИК Дмитрий Маршан на брифинге в Международном пресс-центре ЦИК РА.

Напомним, что в досрочных выборах президента Абхазии участвуют Адгур Ардзинба, экс-министр экономики, глава «Абхазского народного движения»; Роберт Аршба, экс-глава Контрольной палаты; Олег Барциц, бывший торгпред в РФ; Бадра Гунба, вице-президент республики и Адгур Хурхумал, глава «Черноморского банка развития».

https://vz.ru/news/2025/2/15/1315095

Прочитано 4 раз Последнее изменение Суббота, 15 февраля 2025 17:43

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