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Абхазия Информ

МВД АБХАЗИИ: ВЫБОРЫ В РЕСПУБЛИКЕ ПРОХОДЯТ СПОКОЙНО

Новости Суббота, 15 февраля 2025 17:44
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МВД АБХАЗИИ: ВЫБОРЫ В РЕСПУБЛИКЕ ПРОХОДЯТ СПОКОЙНО

Сухум. 15 февраля 2025. Абхазия-Информ. На выборах президента Абхазии наблюдается высокая явка избирателей. По словам временно исполняющего обязанности министра внутренних дел Абхазии, Роберта Киута, процесс голосования проходит в спокойной и безопасной обстановке, без каких-либо инцидентов.

На пресс-конференции, состоявшейся в информационном центре Центральной избирательной комиссии, Киут сообщил, что ситуация остаётся под полным контролем, а сотрудники милиции активно работают на всех избирательных участках с самого утра для обеспечения общественной безопасности.

В обеспечении порядка задействованы свыше 900 сотрудников Министерства внутренних дел. К

Киут подчеркнул, что управление внутренними делами сосредоточено на поддержании правопорядка и создании комфортных условий для работы членов избирательных комиссий.

С 14 февраля МВД действует в усиленном режиме для сохранения стабильности в период проведения выборов.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Суббота, 15 февраля 2025 17:47

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