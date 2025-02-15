ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ МОЖНО СЧИТАТЬ СОСТОЯВШИМИСЯ

Сухум. 15 февраля 2025. Абхазия-Информ. Явка избирателей на выборах президента Абхазии на 18:00 составила более 55% (79 019 человек), сообщил председатель ЦИК Дмитрий Маршан на брифинге в Международном пресс-центре.

По Сухуму и районам данные о явке выглядят следующим образом: