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Абхазия Информ

ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ МОЖНО СЧИТАТЬ СОСТОЯВШИМИСЯ

Новости Суббота, 15 февраля 2025 19:24
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ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ МОЖНО СЧИТАТЬ СОСТОЯВШИМИСЯ

Сухум. 15 февраля 2025. Абхазия-Информ. Явка избирателей на выборах президента Абхазии на 18:00 составила более 55% (79 019 человек), сообщил председатель ЦИК Дмитрий Маршан на брифинге в Международном пресс-центре.

По Сухуму и районам данные о явке выглядят следующим образом:

В Сухуме – проголосовало 22 311 человек (51%),

Гагрский район – 14 008 человек (61%),

Гудаутский район – 15 057 человек (50%),

Сухумский район – 3 307 человек (56%),

Гулрыпшский район – 7 106 человек (54%),

Очамчырский район – 9 357 человек (57,5%),

Ткуарчалский район – 2 655 человек (46%),

Галский район – 1 280 человек (64%).

В Москве проголосовало 2 240 человек, в Черкеске – 1688 человек.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Суббота, 15 февраля 2025 19:33

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