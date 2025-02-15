ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ МОЖНО СЧИТАТЬ СОСТОЯВШИМИСЯ
Сухум. 15 февраля 2025. Абхазия-Информ. Явка избирателей на выборах президента Абхазии на 18:00 составила более 55% (79 019 человек), сообщил председатель ЦИК Дмитрий Маршан на брифинге в Международном пресс-центре.
По Сухуму и районам данные о явке выглядят следующим образом:
В Сухуме – проголосовало 22 311 человек (51%),
Гагрский район – 14 008 человек (61%),
Гудаутский район – 15 057 человек (50%),
Сухумский район – 3 307 человек (56%),
Гулрыпшский район – 7 106 человек (54%),
Очамчырский район – 9 357 человек (57,5%),
Ткуарчалский район – 2 655 человек (46%),
Галский район – 1 280 человек (64%).
В Москве проголосовало 2 240 человек, в Черкеске – 1688 человек.