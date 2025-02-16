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Абхазия Информ

ОБЪЯВЛЕНЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ

Новости Воскресенье, 16 февраля 2025 12:50
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ОБЪЯВЛЕНЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ

Сухум. 15 февраля 2025. Абхазия-Информ. Центральная избирательная комиссия Абхазии объявила предварительные итоги выборов президента, которые состоялись 15 февраля.

Бадра Гунба набрал 46,38 % голосов (45 тысяч 817 человек),

Адгур Ардзинба набрал 36,92% голосов (36 тысяч 476 человек),

Роберт Аршба набрал 7,54%,

Олег Барциц – 4,04%,

Адгур Хурхумал – 0,97%.

По данным ЦИК, явка составила 69 % в голосовании приняли участие почти 99 тысяч человек.

Второй тур выборов состоится 1 марта.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Воскресенье, 16 февраля 2025 13:45

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