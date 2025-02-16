ОБЪЯВЛЕНЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ
Новости Воскресенье, 16 февраля 2025 12:50
Сухум. 15 февраля 2025. Абхазия-Информ. Центральная избирательная комиссия Абхазии объявила предварительные итоги выборов президента, которые состоялись 15 февраля.
Бадра Гунба набрал 46,38 % голосов (45 тысяч 817 человек),
Адгур Ардзинба набрал 36,92% голосов (36 тысяч 476 человек),
Роберт Аршба набрал 7,54%,
Олег Барциц – 4,04%,
Адгур Хурхумал – 0,97%.
По данным ЦИК, явка составила 69 % в голосовании приняли участие почти 99 тысяч человек.
Второй тур выборов состоится 1 марта.