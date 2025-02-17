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Абхазия Информ

МИД РА: БРЮССЕЛЬ НЕ ХОЧЕТ ПРИЗНАВАТЬ СУЩЕСТВУЮЩИЕ РЕАЛИИ И СЛЕПО ИСПОЛЬЗУЕТ ШАБЛОННЫЕ КЛИШЕ

Новости Понедельник, 17 февраля 2025 19:01
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МИД РА: БРЮССЕЛЬ НЕ ХОЧЕТ ПРИЗНАВАТЬ СУЩЕСТВУЮЩИЕ РЕАЛИИ И СЛЕПО ИСПОЛЬЗУЕТ ШАБЛОННЫЕ КЛИШЕ

Сухум. 17 февраля 2025. Абхазия-Информ. Комментарий МИД Республики Абхазия в связи с заявлением Европейской службы внешних связей

Министерство иностранных дел Республики Абхазия прокомментировало заявление Европейской службы внешних связей.

«Обратили внимание на заявление пресс-секретаря Европейской службы внешних связей, в котором говорится, что: «Европейский союз поддерживает территориальную целостность и суверенитет Грузии, признанные международным правом. Что касается так называемых президентских выборов, которые состоялись в оккупированном грузинском сепаратистском регионе Абхазия 15 февраля 2025 года, мы напоминаем, что Европейский союз не признает конституционные и правовые рамки, в которых они проводились. ЕС продолжит проводить политику непризнания и вовлечения».

В этой связи Министерство иностранных дел Республики Абхазия заявляет следующее.

Предсказуемое заявление вписывается в абсолютно конъектурную политику Брюсселя, который не хочет признавать существующие реалии и слепо использует шаблонные, не имеющие ничего общего с истиной клише.

На фоне ситуации с выборами президента в Румынии, возникает вопрос, насколько можно доверять европейской «демократии»?

Подчеркиваем, что подобного рода заявления никоим образом не влияют на политические процессы в нашей стране и являются ничем иным как попыткой вмешательства во внутренние дела Республики Абхазия».

Прочитано 5 раз Последнее изменение Понедельник, 17 февраля 2025 19:04

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