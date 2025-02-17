МИД РА: БРЮССЕЛЬ НЕ ХОЧЕТ ПРИЗНАВАТЬ СУЩЕСТВУЮЩИЕ РЕАЛИИ И СЛЕПО ИСПОЛЬЗУЕТ ШАБЛОННЫЕ КЛИШЕ
Сухум. 17 февраля 2025. Абхазия-Информ. Комментарий МИД Республики Абхазия в связи с заявлением Европейской службы внешних связей
Министерство иностранных дел Республики Абхазия прокомментировало заявление Европейской службы внешних связей.
«Обратили внимание на заявление пресс-секретаря Европейской службы внешних связей, в котором говорится, что: «Европейский союз поддерживает территориальную целостность и суверенитет Грузии, признанные международным правом. Что касается так называемых президентских выборов, которые состоялись в оккупированном грузинском сепаратистском регионе Абхазия 15 февраля 2025 года, мы напоминаем, что Европейский союз не признает конституционные и правовые рамки, в которых они проводились. ЕС продолжит проводить политику непризнания и вовлечения».
В этой связи Министерство иностранных дел Республики Абхазия заявляет следующее.
Предсказуемое заявление вписывается в абсолютно конъектурную политику Брюсселя, который не хочет признавать существующие реалии и слепо использует шаблонные, не имеющие ничего общего с истиной клише.
На фоне ситуации с выборами президента в Румынии, возникает вопрос, насколько можно доверять европейской «демократии»?
Подчеркиваем, что подобного рода заявления никоим образом не влияют на политические процессы в нашей стране и являются ничем иным как попыткой вмешательства во внутренние дела Республики Абхазия».
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