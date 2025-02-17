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Абхазия Информ

СОЮЗ ПАРТИЙ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ: ВАЛЕРИЙ БГАНБА НАРУШИЛ НОЯБРЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ВЛАСТИ И ОППОЗИЦИИ

Новости Понедельник, 17 февраля 2025 19:04
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СОЮЗ ПАРТИЙ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ: ВАЛЕРИЙ БГАНБА НАРУШИЛ НОЯБРЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ВЛАСТИ И ОППОЗИЦИИ

Сухум. 17 февраля 2025. Абхазия-Информ. Союз политических партий и общественных организаций считает, что исполняющий обязанности президента Валерий Бганба грубо нарушил соглашение, подписанное   19 ноября 2024 г. представителями власти и оппозиции с целью урегулирования общественно-политического кризиса в стране.

«Данное Соглашение позволило удержать ситуацию в конституционном поле и назначить досрочные выборы Президента Республики Абхазия, первый тур которого состоялся 15 февраля 2025 г. В соответствии с пунктом 5 Соглашения, «Действующие министры исполняют обязанности до вступления в должность вновь избранного Президента Республики Абхазия», – отмечается в заявлении Союза.

Однако, 17 февраля 2025 г., не дожидаясь второго тура голосования и избрания нового главы государства, исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия Валерий Бганба издал указ об освобождении от должности председателя Службы государственной безопасности.   Есть информация о том, что готовятся другие кадровые указы.

«Таким образом, назначенный в результате упомянутого Соглашения исполняющим обязанности президента Валерий Бганба и представители оппозиции грубо нарушили подписанные договоренности. Вся ответственность за последствия нарушения Соглашения ложатся на Валерия Бганба и его окружение», отмечается в заявлении.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Понедельник, 17 февраля 2025 19:05

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