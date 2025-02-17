БАСТРЫКИН ПОРУЧИЛ ПРОВЕСТИ ПРОВЕРКУ ПО ФАКТУ НАРУШЕНИЯ ПРАВ РОССИЯН В АБХАЗИИ

Сухум. 17 февраля 2025. Абхазия-Информ . Глава СК Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту нарушения прав граждан России в Абхазии. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«С учетом положений действующего законодательства председатель Следственного комитета России поручил главному следственному управлению организовать процессуальную проверку по факту угроз и нарушения прав российских граждан в Абхазии. Ход проведения проверки поставлен главой ведомства на личный контроль», – сказала она.

По словам Петренко, в нескольких средствах массовой информации сообщается, что лица, действующие в интересах одного из кандидатов в президенты Абхазии, требовали от местных жителей, имеющих в том числе российское гражданство, поддерживать конкретные политические силы. При этом высказывались угрозы применения насилия в отношении граждан Абхазии и России армянской национальности.

«В соответствии с ч. 3 ст. 12 УК РФ иностранные граждане, совершившие преступление вне пределов РФ, подлежат уголовной ответственности по нормам российского законодательства в случае, если преступление направлено против гражданина РФ», – напомнила Петренко.