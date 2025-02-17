ТАРБА НЕСТОР ВЫШЕЛ В ФИНАЛ ГУМАНИТАРНОЙ ОЛИМПИАДЫ «УМНИЦЫ И УМНИКИ». В
Сухум. 17 февраля 2025. Абхазия-Информ. Ученик филиала N°2 «Средняя школа N°2 им. А. С. Пушкина» МУ администрации г. Сухум «Управление образования», Тарба Нестор вышел в финал Всероссийской телевизионной гуманитарной олимпиады для школьников «Умницы и умники». В этом интеллектуальном соревновании участвовали школьники со всей России и ближнего зарубежья.
Нестор успешно прошел региональный этап олимпиады, став его абсолютным победителем. В Москве он блестяще проявил себя, завоевав наибольшее количество наград среди всех участников, включая медали и ордена за правильные ответы. Примечательно, что Нестор стал первым участником, получившим орден во время прохождения дорожки.
Желаем Нестору удачи, уверенности в своих силах и, конечно же, победы в следующем этапе гуманитарной олимпиады «Умницы и умники»!
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