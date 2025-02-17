ВАЛЕРИЙ БГАНБА ПРОКОММЕНТИРОВАЛ КАДРОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ В СТРАНЕ

Отвечая на вопрос журналистов относительно освобождения от занимаемой должности и.о. председателя СГБ, Валерий Бганба пояснил: «Мы договорились, что он уйдет с работы для того, чтобы мы могли усилить это направление. СГБ сегодня играет очень важную роль: у нас в республике появились люди, которых мы не знаем, как и не знаем, чем они занимаются, какие задачи решают, кого представляют. Мы должны укреплять границу и этот вопрос я ставил ещё перед выборами. Россиян мы не проверяем, понятное дело, но сегодня у нас выборы и мы не понимаем кто и что может выкинуть. На днях задержан украинец с российским паспортом, которого, через российских коллег, мы отправили обратно. Сколько таких зашло мы не знаем, поэтому необходимо обеспечить полный контроль на границе, которого, к сожалению, не было».

Валерий Бганба объяснил назначение вице-премьером Зураба Маргания необходимостью в оставшееся время укрепить силовой блок.

«Маргания имеет огромный опыт работы в силовых структурах. Прежде всего в погранвойсках и в СГБ. Он будет курировать как раз МВД и СГБ, которые должны заниматься охраной общественного порядка в оставшееся до избрания президента время. Нам важно спокойно дойти до выборов, спокойно провести их и дальше двигаться вперед», – считает Бганба.

Говоря о соглашении от 19 ноября 2024 года, подписанном представителями власти и оппозиции, то, по словам Валерия Бганба, он его не видел.

«Да, говорят, была договоренность, что Бадра Гунба будет и.о. президента, я – и.о. премьера, а выборы должны идти своим чередом. Но, как говорят одни, раз Гунба выдвинулся кандидатом в президенты, то соглашение уже было нарушено. Другие говорят, что там речь шла о том, чтобы вообще никого не снимать с занимаемых должностей. Чтобы исключить противоречия, стороны сами должны определить, что они решили. Я не был свидетелем их разговора и не могу об этом судить. Что касается СГБ – это не структура правительства, а непосредственно президентская. Это сделано для того, чтобы не допустить обострения напряженности, которая возникла.

Мне не хотелось повторять, потому что это в некоторой степени связано с моей фамилией. Учитывая, что это мой племянник, была попытка перекинуть все на меня, чтобы показать всему миру, что мы против армянского населения. Но, я уверяю вас, ни в одном штабе нет столько друзей среди армян, сколько у меня. Я работал по линии сельского хозяйства в Гагрском районе. Большинство руководителей сельскохозяйственных предприятий, специалистов, работников сельского хозяйства были армяне. Нет такого села, где бы я не был, или кого-то, чтобы я там не знал. Поэтому обвинять меня и моих близких в каких-то антиармянских настроениях глупо», – пояснил Бганба.

Комментируя вопрос о поручении председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина – организовать проверку по факту угроз и нарушения прав российских граждан в Абхазии, и.о. президента сказал, что он «не знает о чем и о ком конкретно идет речь».

«Может действительно права россиян, которые приехали сюда, кто-то нарушил, я не знаю. Если они обратятся к нам, мы естественно будем сотрудничать и сделаем все, чтобы выявить тех, кто нарушил права россиян», – заверил Валерий Бганба.