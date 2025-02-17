ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРОЙ НАЧАТА ПРОВЕРКА ПО ЗАЯВЛЕНИЮ А. МИНОСЯН

Сухум. 17 февраля 2025. Абхазия-Информ. Генеральной прокуратурой Республики Абхазия проводится проверка по обращению председателя ОО «Армянская община Республики Абхазия» Миносян А.А. по факту распространенных в сети «Интернет» аудиозаписей, в которых граждане Бганба Э.З. и Ванаба Ю. призывают к преследованию граждан Республики Абхазия армянской национальности за их политический выбор.