АБХАЗСКИЙ БОРЕЦ ЗАВОЕВАЛ БРОНЗОВУЮ МЕДАЛЬ НА ПЕРВЕНСТВЕ ЮФО

Сухум. 17 февраля 2025. Абхазия-Информ. Кархалава Дамей, абхазский борец вольного стиля, завоевал бронзовую медаль на Первенстве Южного Федерального округа. Соревнования состоялись в Славянске-на-Кубани с 15 по 16 февраля 2025 года и собрали 250 спортсменов в возрасте до 18 лет из различных регионов России: Калмыкии, Астраханской области, Волгоградской области, Ростовской области, Республики Крым, Севастополя, Адыгеи, Краснодарского края.