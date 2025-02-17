АБХАЗСКИЙ БОРЕЦ ЗАВОЕВАЛ БРОНЗОВУЮ МЕДАЛЬ НА ПЕРВЕНСТВЕ ЮФО
Сухум. 17 февраля 2025. Абхазия-Информ. Кархалава Дамей, абхазский борец вольного стиля, завоевал бронзовую медаль на Первенстве Южного Федерального округа. Соревнования состоялись в Славянске-на-Кубани с 15 по 16 февраля 2025 года и собрали 250 спортсменов в возрасте до 18 лет из различных регионов России: Калмыкии, Астраханской области, Волгоградской области, Ростовской области, Республики Крым, Севастополя, Адыгеи, Краснодарского края.
Кархалава Дамей выступал в весовой категории 48 килограммов и продемонстрировал выдающиеся спортивные навыки, что позволило ему занять призовое место. Это достижение даёт ему право представлять свою страну на Первенстве России по вольной борьбе.
Тренируют Кархалава Дамея опытные наставники – Берая Игорь и Хашба Мераб.
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