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Абхазия Информ

АБХАЗСКИЙ БОРЕЦ ЗАВОЕВАЛ БРОНЗОВУЮ МЕДАЛЬ НА ПЕРВЕНСТВЕ ЮФО

Новости Понедельник, 17 февраля 2025 22:37
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АБХАЗСКИЙ БОРЕЦ ЗАВОЕВАЛ БРОНЗОВУЮ МЕДАЛЬ НА ПЕРВЕНСТВЕ ЮФО

Сухум. 17 февраля 2025. Абхазия-Информ. Кархалава Дамей, абхазский борец вольного стиля, завоевал бронзовую медаль на Первенстве Южного Федерального округа. Соревнования состоялись в Славянске-на-Кубани с 15 по 16 февраля 2025 года и собрали 250 спортсменов в возрасте до 18 лет из различных регионов России: Калмыкии, Астраханской области, Волгоградской области, Ростовской области, Республики Крым, Севастополя, Адыгеи, Краснодарского края.

Кархалава Дамей выступал в весовой категории 48 килограммов и продемонстрировал выдающиеся спортивные навыки, что позволило ему занять призовое место. Это достижение даёт ему право представлять свою страну на Первенстве России по вольной борьбе.

Тренируют Кархалава Дамея опытные наставники – Берая Игорь и Хашба Мераб.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Понедельник, 17 февраля 2025 22:44

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