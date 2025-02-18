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Абхазия Информ

ПЕСКОВ: РОССИИ ВАЖНО, ЧТОБЫ ВЫБОРЫ В АБХАЗИИ ПРОШЛИ В РАМКАХ ЗАКОНА

Новости Вторник, 18 февраля 2025 15:56
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ПЕСКОВ: РОССИИ ВАЖНО, ЧТОБЫ ВЫБОРЫ В АБХАЗИИ ПРОШЛИ В РАМКАХ ЗАКОНА

Сухум. 18 февраля 2025. Абхазия-Информ. РИА Новости. Для российской стороны важно, чтобы избирательный процесс в Абхазии завершился в рамках законного поля. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Для нас важно, чтобы избирательный процесс был завершен в рамках законного поля. Это близкое для нас государство», – заявил он.

По словам Пескова, РФ важно, чтобы ситуация в Абхазии была стабильной.

До этого абхазский политик Бадра Гунба заявил, что освобождение Дмитрия Кучуберии от должности главы службы госбезопасности является попыткой сорвать выборы президента. По его словам, в стране было нарушено соглашение от 19 ноября прошлого года, которое позволило «сохранить мир» в Абхазии.

Утром 18 февраля стало известно, что в здании центрального аппарата МВД Абхазии в Сухуме начали собираться сотрудники милиции, обеспокоенные новостями о якобы смещении руководства ведомства. По данным МВД, на данный момент организована работа «ответственных экипажей милиции общественной безопасности и дежурных следственно-оперативных групп».

Ранее отсутствие российских наблюдателей на выборах в Абхазии назвали вызывающим недоумение.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Вторник, 18 февраля 2025 15:58

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