НАЧАЛЬНИК ЮТУ АНДРЕЙ БЕЛЯЕВ ПОСЕТИЛ ПУНКТ ПРОПУСКА МАПП АДЛЕР

Сухум. 18 февраля 2025. Абхазия-Информ . В ходе рабочего визита в Краснодарский край начальник Южного таможенного управления Андрей Беляев и начальник Южной оперативной таможни Дмитрий Фильчагин провели совещание по координации межведомственного взаимодействия государственных контрольных органов на российско-абхазской границе в пункте пропуска МАПП Адлер.

С мая по сентябрь 2024 года границу с Абхазией ежедневно пересекали более 13 тыс. транспортных средств и 70 тыс. человек в двух направлениях. Пропускная способность пункта пропуска в летние месяцы превышает допустимые показатели в 7 раз.

«Несмотря на увеличение нагрузки, должностные лица успешно справляются с поставленными задачами, обеспечивая эффективный таможенный контроль и достигая значительных успехов в выявлении нарушений таможенного законодательства. Такие результаты работы необходимо сохранять и далее, оперативно реагируя и взаимодействуя с иными контролирующими органами», – отметил Андрей Беляев.

Должностные лица МАПП Адлер оказывают всестороннюю поддержку в отправке гуманитарной помощи, конфискованных товаров и транспортных средств в зону СВО. С начала спецоперации сочинские таможенники организовали передачу 28 транспортных средств, более 20 тыс. пачек сигарет, квадрокоптер, 1,2 тыс. предметов бытовой химии, тканей и других товаров на сумму более 8 млн рублей.