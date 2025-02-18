ОБРАЩЕНИЕ ПАРЛАМЕНТА К И.О. ПРЕЗИДЕНТА, КАНДИДАТАМ В ПРЕЗИДЕНТЫ И ВСЕМ ГРАЖДАНАМ АБХАЗИИ

Сухум. 18 февраля 2025. Абхазия-Информ . Депутаты Парламента приняли постановление «Об обращении к исполняющему обязанности Президента Республики Абхазии, кандидатам в Президенты и гражданам республики». Текст обращения гласит:

«Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия, руководствуясь твердым убеждением о необходимости сохранения правовых основ текущего электорального процесса, спокойствия и благоразумия, обращается с настоятельной рекомендацией к кандидатам в президенты Республики Абхазии и их предвыборным штабам строго соблюдать законодательство, принципы свободного волеизъявления граждан независимо от их убеждений, идеологии, национальности, религиозных и других взглядов, а также придерживаться достигнутых при прямом посредничестве Народного Собрания – Парламента Республики Абхазии 19 ноября 2024 года договоренностей.

Вместе с тем, с целью недопущения дестабилизации общественной обстановки считаем также важным обратиться к исполняющему обязанности президента Республики Абхазия Валерию Бганба в соответствии с упомянутым выше компромиссным соглашением не принимать какие-либо кадровые решения до вступления в должность избранного президента Республики Абхазия.

Просим граждан Республики Абхазия проявить терпение и выдержку в оставшийся предвыборный период во имя сохранения мира и стабильности».

За данное обращение проголосовали 27 из 28 присутствовавших на заседании сессии депутатов, один воздержался.