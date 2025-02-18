ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ АБХАЗИИ ПРОДЛЕНЫ ДО ИЮНЯ 2025 ГОДА
Новости Вторник, 18 февраля 2025 20:38
Сухум. 18 февраля 2025. Абхазия-Информ. Депутаты Парламента приняли во втором чтении постановление «О продлении срока полномочий депутатов органов местного самоуправления Республики Абхазия». Полномочия органов местного самоуправления продлены до июня 2025 года.
7 февраля и.о. президента Абхазии Валерий Бганба подписал указ о назначении на 6 апреля выборов в органы местного самоуправления республики.
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