ЦИК УТВЕРДИЛА ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА

Сухум. 18 февраля 2025. Абхазия-Информ . Центральная избирательная комиссия утвердила окончательные итоги выборов Президента Республики Абхазия, которые прошли 15 февраля 2025 года.

Общее количество погашенных бюллетеней – 40 433. Общее число избирателей, внесенных в списки избирателей – 143 960. Общее число избирателей, получивших бюллетени для голосования – 98 792. Общее число избирателей, принявших участие в голосовании – 98 790.

Число голосов поданных «за» кандидата в президенты Республики Абхазия: Ардзинба Адгур Амиранович – 36 476,

Аршба Роберт Иванович – 7 434,

Барциц Олег Мсасович – 3 988,

Гунба Бадра Зурабович – 45 817,

Хурхумал Адгур Вадимович – 896.

Общее число голосов, поданных против всех кандидатов в Президенты Республики Абхазия – 1 381.

Общее количество бюллетеней, признанных недействительными – 2 798.

Повторное голосование по выборам президента Республики Абхазия проводится по двум кандидатам, получившим наибольшее число голосов: Ардзинба Адгуром Амирановичем и Гунба Бадрой Зурабовичем.

Решением Центральной избирательной комиссии повторное голосование по выборам Президента Республики Абхазия назначено на 1 марта 2025 года.

ЦИК обращается к правоохранительным органам пресекать противоправные действия, нарушающие избирательное законодательство и общественный порядок.

«В соответствии с Конституцией Республики Абхазия носителем суверенитета и единственным источником власти в Республике Абхазия является ее народ – граждане Республики Абхазия.

Все граждане равны перед законом и судом независимо от расы, национальности, пола, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, идеологий и других обстоятельств.

Центральная избирательная комиссия обращается к кандидатам в президенты Республики Абхазия Ардзинба Адгуру Амирановичу и Гунба Бадре Зурабовичу обратиться к своим сторонникам не поддаваться на провокации.

В свою очередь обращаемся к правоохранительным органам Республики Абхазия пресекать противоправные действия, нарушающие избирательное законодательство Республики Абхазия и общественный порядок.

Призываем многонациональный народ Республики Абхазия прийти на повторное голосование по выборам Президента Республики Абхазия 1 марта и сделать свой выбор!» – говорится в обращении ЦИК.