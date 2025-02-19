В АБХАЗИИ ПРИОСТАНОВИЛИ ОФОРМЛЕНИЕ ОБЩЕГРАЖДАНСКИХ ПАСПОРТОВ

В целях обеспечения подготовки и проведения голосования по выборам президента Республики Абхазия и систематизации работы по составлению списков избирателей, Министерству внутренних дел Республики Абхазия (паспортному управлению и паспортным отделам городских и районных органов внутренних дел) приостановить оформление (выдачу и замену) паспортов гражданина Республики Абхазия лицам от 18 лет и старше, а также прописку граждан Республики Абхазия от 18 лет и старше до завершения выборов Президента Республики Абхазия.

Данное Распоряжение направлено на пресечение возможных нарушений в ходе избирательного процесса.