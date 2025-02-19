 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Сентябрь 2022 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В АБХАЗИИ ПРИОСТАНОВИЛИ ОФОРМЛЕНИЕ ОБЩЕГРАЖДАНСКИХ ПАСПОРТОВ

Новости Среда, 19 февраля 2025 19:09
Оцените материал
(0 голосов)
В АБХАЗИИ ПРИОСТАНОВИЛИ ОФОРМЛЕНИЕ ОБЩЕГРАЖДАНСКИХ ПАСПОРТОВ

Сухум. 19 февраля 2025. Абхазия-Информ. Исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба подписал распоряжение о приостановлении оформления паспортов гражданина Абхазии.

В целях обеспечения подготовки и проведения голосования по выборам президента Республики Абхазия и систематизации работы по составлению списков избирателей, Министерству внутренних дел Республики Абхазия (паспортному управлению и паспортным отделам городских и районных органов внутренних дел) приостановить оформление (выдачу и замену) паспортов гражданина Республики Абхазия лицам от 18 лет и старше, а также прописку граждан Республики Абхазия от 18 лет и старше до завершения выборов Президента Республики Абхазия.

Данное Распоряжение направлено на пресечение возможных нарушений в ходе избирательного процесса.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Среда, 19 февраля 2025 19:11

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ЦИК УТВЕРДИЛА ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА В АБХАЗИИ БУДЕТ СОЗДАНА СИСТЕМА ТЕЛЕМЕДИЦИНСКОЙ КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ПОМОЩИ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.