В АБХАЗИИ ПРИОСТАНОВИЛИ ОФОРМЛЕНИЕ ОБЩЕГРАЖДАНСКИХ ПАСПОРТОВ
Сухум. 19 февраля 2025. Абхазия-Информ. Исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба подписал распоряжение о приостановлении оформления паспортов гражданина Абхазии.
В целях обеспечения подготовки и проведения голосования по выборам президента Республики Абхазия и систематизации работы по составлению списков избирателей, Министерству внутренних дел Республики Абхазия (паспортному управлению и паспортным отделам городских и районных органов внутренних дел) приостановить оформление (выдачу и замену) паспортов гражданина Республики Абхазия лицам от 18 лет и старше, а также прописку граждан Республики Абхазия от 18 лет и старше до завершения выборов Президента Республики Абхазия.
Данное Распоряжение направлено на пресечение возможных нарушений в ходе избирательного процесса.
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