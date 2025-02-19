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Абхазия Информ

В АБХАЗИИ БУДЕТ СОЗДАНА СИСТЕМА ТЕЛЕМЕДИЦИНСКОЙ КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ПОМОЩИ

Новости Среда, 19 февраля 2025 19:11
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В АБХАЗИИ БУДЕТ СОЗДАНА СИСТЕМА ТЕЛЕМЕДИЦИНСКОЙ КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ПОМОЩИ

Сухум. 19 февраля 2025. Абхазия-Информ. По поручению министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко в Республику Абхазия прибыл представитель Центра управления в кризисных ситуациях Федерального центра медицины катастроф Минздрава России. Целью визита станет участие в организации телемедицинских консультаций.

Специалист ФЦМК Минздрава России принял участие в рабочем совещании с исполняющим обязанности министра здравоохранения Республики Абхазии Эдуардом Бутба и и.о главврача Республиканской больницы Эриком Хатхва. Именно в данном учреждении планируется организация Центра телемедицинских консультаций. Тестовое включение системы состоится в ближайшее время.

«Благодаря этому взаимодействию и развитию телемедицины на территории республики наши врачи смогут получать консультации от коллег из ведущих медицинских учреждений Российской Федерации», – отметил Эдуард Бутба.

Напомним, что в начале февраля в Москве состоялась встреча министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко с видным политическим деятелем Абхазии Бадрой Гунба, на которой обсуждались планы развития системы здравоохранения республики. Кроме того, ранее также состоялось рабочее совещание Михаила Мурашко и Эдуарда Бутба, на которым обсуждался вопрос возможности проведения телемедицинских консультаций с российскими специалистами. Расширенный формат телемедицинских консультаций станет одним из важнейших направлений сотрудничества между государствами.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Среда, 19 февраля 2025 19:13

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