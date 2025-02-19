Сухум. 19 февраля 2025. Абхазия-Информ . В ходе визита министра культуры Российской Федерации Ольги Любимовой в Республику Абхазия Министерства культуры России и Абхазии достигли полного взаимопонимания по первоочередным и перспективным мероприятиям в сфере культуры, а также договорились укреплять «горизонтальные» связи между профильными учреждениями двух стран. Итогом этой работы станет реализация российско-абхазских проектов во всех сферах культуры, а также поддержка главных учреждений Абхазии со стороны России. Первые результаты будут представлены уже в ближайшее время.

Так, в мае 2025 года при поддержке Фонда кино будет осуществлено переоборудование кинозала вместительностью 69 мест, расположенного в АКЦ Москва в Сухуме – он станет первым современным кинотеатром Республики. А уже 9 мая здесь запланированы премьерные показы фильмов «В списках не значился» и «Кракен». Кроме того, Госфильмофонд России приступил к работе по подбору архивных кинолент и составлению программы показов в новом кинозале советских кинофильмов.

При этом уже в апреле по линии АО «Роскино» в Государственном музее боевой славы им. В.Г. Ардзинбы (г. Сухум) и Ресурсном центре Представительства Россотрудничества (г. Гал) пройдут некоммерческие показы фильма «Блиндаж» (2024).

Еще одним важным проектом станет открытие в мае на площадке Государственного музея Боевой Славы им. В.Г. Ардзинба совместной выставки Музея Кино и Госфильмофонда России «Кино Победы». Экспозиция расскажет о главных фильмах Великой Отечественной войны.

Учитывая особое внимание к развитию музейного сотрудничества, российскими учреждениями подготовлены еще два выставочных проекта. Так, 21 февраля в Абхазском государственном драматическом театре откроется выставка Российской галереи искусств Севастополя «Два берега. Диалог молодых художников Абхазии и Крыма».

Также предстоит совместная серьезная работа по завершению реконструкции здания Национальной картинной галереи Абхазии. Российской стороной уже предусмотрены необходимые ресурсы помощи абхазским коллегам, а завершение работ планируется летом 2025 года. Первым проектом на территории новых выставочных пространств станет масштабная экспозиция «Под южным небом», в рамках которой будут представлены предметы из собраний Русского музея, Третьяковской галереи, Музея имени Бахрушина, Российской галереи искусств, Новгородского объединенного музея-заповедника, Центрального музея кино и других.

Еще одним значимым событием станет запланированное на август 2025 года открытие театрального музея в Государственном русском театре драмы имени Ф.А. Искандера в Абхазии. К разработке концепции экспозиционного пространства уже приступил Государственный театральный музей имени А.А. Бахрушина.

Работа продолжится и в части развития гастрольной деятельности. Осенью Абхазию с гастролями посетит прославленный театр им. Е. Вахтангова. Кроме того, в театральном сезоне 2025-2026 гг. с российской стороны Русскому театру им. Ф.А. Искандера будет оказана помощь в создании трех новых постановок и в техническом оснащении. Также поддержку творческой деятельности впервые получит Абхазский государственный драматический театр им. С. Чанба.

Еще одним важным событием станут первые в истории гастроли Росгосцирка в Абхазии. Уже в мае на территории стадиона Динамо в Сухуме начнется монтаж Цирка-Шапито, который откроет свои двери для посетителей 15 июня 2025 года.

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12-13 февраля 2025 г. состоялся визит Министра культуры Российской Федерации Ольги Любимовой в Республику Абхазия.

12 февраля 2025 г. прошла двусторонняя встреча с и.о. Министра культуры Республики Абхазия Дианой Смыр. Также главы культурных ведомств двух стран открыли концерт Государственного академического русского народного хора им. М.Е. Пятницкого.

13 февраля 2025 г. на площадке Государственного русского театра драмы имени Ф.А. Искандера состоялась встреча Ольги Любимовой с представителями абхазской интеллигенции – ведущими деятелями культуры Республики и руководством главных абхазских культурных институций. Также глава российского культурного ведомства осмотрела пострадавшее после пожара здание Национальной картинной галереи и Национальную библиотеки им. И.Г. Папаскир, где хранятся уцелевшие художественные произведения.