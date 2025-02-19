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Абхазия Информ

НА ГРАНИЦЕ С АБХАЗИЕЙ ПРЕСЕЧЕНА ПОПЫТКА ПРОВОЗА ОРУЖИЯ

Новости Среда, 19 февраля 2025 19:20
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НА ГРАНИЦЕ С АБХАЗИЕЙ ПРЕСЕЧЕНА ПОПЫТКА ПРОВОЗА ОРУЖИЯ

Сухум. 19 февраля 2025. Абхазия-Информ. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на таможенном посту МАПП Адлер сочинские таможенники задержали автомобиль «ВАЗ 21213», направляющийся в Республику Абхазия. При таможенном досмотре в салоне транспортного средства было обнаружено ружье в разобранном виде. Владелец автомобиля разобрал ружье на части, которые спрятал под личными вещами, чтобы провезти в обход законодательства.

Обнаруженные предметы – ствол, приклад, цевьё – были изъяты и направлены на экспертизу. Согласно заключению эксперта данные детали в сборе являются охотничьим гладкоствольным ружьем модели ИЖ-58 16 калибра производства «Ижевского механического завода». Ружье относится к категории гражданского охотничьего огнестрельного оружия.

Разрешение на хранение и ношение охотничьего огнестрельного оружия, а также документы органов внутренних дел на его перемещение через таможенную границу ЕАЭС мужчина не предоставил.

Службой по г. Сочи Краснодарской таможни возбуждено уголовное дело по ст. 226.1 УК РФ, материалы дела для проведения дальнейших следственных действий переданы в Сочинское ЛУ МВД России на транспорте.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Среда, 19 февраля 2025 19:21

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