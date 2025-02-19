ОТМЕНЕН УКАЗ О НАЗНАЧЕНИИ ВЫБОРОВ В ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

«В соответствии с Законом Республики Абхазия от 19 февраля 2025 года № 6129-с-VII «О продлении срока полномочий депутатов органов местного самоуправления Республики Абхазия» признать утратившим силу Указ Президента Республики Абхазия «О назначении выборов в органы местного самоуправления Республики Абхазия» от 06 февраля 2025 года №39», – гласит текст указа.

Полномочия депутатов органов местного самоуправления продлены до 7 июня 2025 года.

В отмененном указе от 6 февраля была назначена дата проведения выборов в органы местного самоуправления – 6 апреля.