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Абхазия Информ

ОТМЕНЕН УКАЗ О НАЗНАЧЕНИИ ВЫБОРОВ В ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Новости Среда, 19 февраля 2025 19:22
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ОТМЕНЕН УКАЗ О НАЗНАЧЕНИИ ВЫБОРОВ В ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Сухум. 19 февраля 2025. Абхазия-Информ. Исполняющий обязанности президента Валерий Бганба подписал указ «О признании утратившим силу Указа Президента Республики Абхазия «О назначении выборов в органы местного самоуправления Республики Абхазия».

«В соответствии с Законом Республики Абхазия от 19 февраля 2025 года № 6129-с-VII «О продлении срока полномочий депутатов органов местного самоуправления Республики Абхазия» признать утратившим силу Указ Президента Республики Абхазия «О назначении выборов в органы местного самоуправления Республики Абхазия» от 06 февраля 2025 года №39», – гласит текст указа.

Полномочия депутатов органов местного самоуправления продлены до 7 июня 2025 года.

В отмененном указе от 6 февраля была назначена дата проведения выборов в органы местного самоуправления – 6 апреля.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Среда, 19 февраля 2025 19:37

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