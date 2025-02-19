ОТМЕНЕН УКАЗ О НАЗНАЧЕНИИ ВЫБОРОВ В ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Сухум. 19 февраля 2025. Абхазия-Информ. Исполняющий обязанности президента Валерий Бганба подписал указ «О признании утратившим силу Указа Президента Республики Абхазия «О назначении выборов в органы местного самоуправления Республики Абхазия».
«В соответствии с Законом Республики Абхазия от 19 февраля 2025 года № 6129-с-VII «О продлении срока полномочий депутатов органов местного самоуправления Республики Абхазия» признать утратившим силу Указ Президента Республики Абхазия «О назначении выборов в органы местного самоуправления Республики Абхазия» от 06 февраля 2025 года №39», – гласит текст указа.
Полномочия депутатов органов местного самоуправления продлены до 7 июня 2025 года.
В отмененном указе от 6 февраля была назначена дата проведения выборов в органы местного самоуправления – 6 апреля.
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