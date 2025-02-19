СЕРГЕЙ ШАМБА ВСТРЕТИЛСЯ С ВИТО ГРИТТАНИ
Сухум. 19 февраля 2025. Абхазия-Информ. В Министерстве иностранных дел Республики Абхазия состоялась встреча и.о. министра Сергея Шамба с послом по особым поручениям МИД Абхазии Вито Гриттани. На встрече присутствовал советник посольства Абхазии в России Кан Тания.
Сергей Шамба поблагодарил Вито Гриттани за приезд на выборы президента Абхазии и отметил, что много знает о его поддержке республике.
«Для нас это очень важно. Вы знаете, в какой изоляции находится наша страна поэтому, когда в Европе есть люди, с которыми мы общаемся, которые нас поддерживают – это придает нам больше сил и уверенности», – подчеркнул и.о. министра.
Он выразил надежду на дальнейшее эффективное сотрудничество.
Вито Гриттани рассказал о приезде группы итальянских наблюдателей на выборы и об их впечатлениях о стране. Он подчеркнул, что «они говорили о том, что увиденное своими глазами полностью отличается от того, что западная пропаганда им навязывает».
В ходе встречи был обсужден ряд вопросов, касающихся работы дипломатического представительства Республики Абхазия в Италии, за которую ответственны Вито Гриттани и Кан Тания.
Последнее от Super User
- РИЦИНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК В АБХАЗИИ ЗАКРЫЛИ ИЗ-ЗА ЛАВИННОЙ ОПАСНОСТИ
- РОССИЯ ПЕРЕДАЛА АБХАЗИИ БОЛЕЕ 70 МЛН РУБЛЕЙ НА ВЫПЛАТЫ БЮДЖЕТНИКАМ
- ОТМЕНЕН УКАЗ О НАЗНАЧЕНИИ ВЫБОРОВ В ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
- НА ГРАНИЦЕ С АБХАЗИЕЙ ПРЕСЕЧЕНА ПОПЫТКА ПРОВОЗА ОРУЖИЯ
- МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ РОССИИ И АБХАЗИИ ДОСТИГЛИ ПОЛНОГО ВЗАИМОПОНИМАНИЯ ПО ПЕРВООЧЕРЕДНЫМ И ПЕРСПЕКТИВНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ