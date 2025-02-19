СЕРГЕЙ ШАМБА ВСТРЕТИЛСЯ С ВИТО ГРИТТАНИ

Сухум. 19 февраля 2025. Абхазия-Информ . В Министерстве иностранных дел Республики Абхазия состоялась встреча и.о. министра Сергея Шамба с послом по особым поручениям МИД Абхазии Вито Гриттани. На встрече присутствовал советник посольства Абхазии в России Кан Тания.

Сергей Шамба поблагодарил Вито Гриттани за приезд на выборы президента Абхазии и отметил, что много знает о его поддержке республике.

«Для нас это очень важно. Вы знаете, в какой изоляции находится наша страна поэтому, когда в Европе есть люди, с которыми мы общаемся, которые нас поддерживают – это придает нам больше сил и уверенности», – подчеркнул и.о. министра.

Он выразил надежду на дальнейшее эффективное сотрудничество.

Вито Гриттани рассказал о приезде группы итальянских наблюдателей на выборы и об их впечатлениях о стране. Он подчеркнул, что «они говорили о том, что увиденное своими глазами полностью отличается от того, что западная пропаганда им навязывает».

В ходе встречи был обсужден ряд вопросов, касающихся работы дипломатического представительства Республики Абхазия в Италии, за которую ответственны Вито Гриттани и Кан Тания.