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Абхазия Информ

РОССИЯ ПЕРЕДАЛА АБХАЗИИ БОЛЕЕ 70 МЛН РУБЛЕЙ НА ВЫПЛАТЫ БЮДЖЕТНИКАМ

Новости Среда, 19 февраля 2025 19:45
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РОССИЯ ПЕРЕДАЛА АБХАЗИИ БОЛЕЕ 70 МЛН РУБЛЕЙ НА ВЫПЛАТЫ БЮДЖЕТНИКАМ

Сухум. 19 февраля 2025. Абхазия-Информ. Российские власти перечислили Абхазии 72 миллиона рублей, чтобы республика могла выдать зарплаты бюджетникам. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на и.о. абхазского министра финансов Владимира Делба.

По его словам, в январе РФ передавала республике 344 миллиона рублей. Был и второй транш, который составил 72 миллиона. Из этих сумм Абхазия начала выдавать зарплаты людям, работающим в сферах здравоохранения, культуры, образования, спорта.

«Мы предоставили за счет этих средств межбюджетные трансферты для их целевого использования в районах», – добавил Делба.

В конце декабря он говорил, что в 2025 году Россия окажет Абхазии помощь на 5,2 миллиарда рублей.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Среда, 19 февраля 2025 19:49

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