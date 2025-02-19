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Абхазия Информ

РИЦИНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК В АБХАЗИИ ЗАКРЫЛИ ИЗ-ЗА ЛАВИННОЙ ОПАСНОСТИ

Новости Среда, 19 февраля 2025 19:50
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РИЦИНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК В АБХАЗИИ ЗАКРЫЛИ ИЗ-ЗА ЛАВИННОЙ ОПАСНОСТИ

Сухум. 19 февраля 2025. Абхазия-Информ. На территории РРНП идут обильные снегопады, есть опасность схода лавин. С 18 февраля Рицинский реликтовый национальный парк закрыт для посещения, в целях безопасности.

Впервые за долгие годы озеро Рица начало покрываться слоем снега. Существует вероятность, что его поверхность обледенеет.

Открытие Рицинского национального парка будет зависеть от погоды. Информация о снятии ограничения будет опубликована на странице.

Прочитано 0 раз Последнее изменение Среда, 19 февраля 2025 19:55

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