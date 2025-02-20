ИНСОМАР ОПУБЛИКОВАЛ ЭЛЕКТОРАЛЬНЫЙ РАСЧЁТ ПО «ЧИСТЫМ» ГОЛОСАМ

Сухум. 20 февраля 2025. Абхазия-Информ . Перед вторым туром президентских выборов в Абхазии ведущая российская исследовательская компания ИНСОМАР провела опрос среди жителей республики и опубликовала на его основе электоральный расчёт по «чистым» голосам.

Итак, Бадру Гунба во втором туре готовы поддержать как минимум 55% жителей Республики Абхазия, в то время как Адгура Ардзинба – 42%.

В первом туре президентских выборов по результатам голосования большинство голосовали за Гунба (46,8%), в то время как за Ардзинба отдали голос 36,92% избирателей.

Таким образом, уровень поддержки Бадры Гунба, согласно расчету, вырос на 8,62%.