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Абхазия Информ

ИНСОМАР ОПУБЛИКОВАЛ ЭЛЕКТОРАЛЬНЫЙ РАСЧЁТ ПО «ЧИСТЫМ» ГОЛОСАМ

Новости Четверг, 20 февраля 2025 11:30
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ИНСОМАР ОПУБЛИКОВАЛ ЭЛЕКТОРАЛЬНЫЙ РАСЧЁТ ПО «ЧИСТЫМ» ГОЛОСАМ

Сухум. 20 февраля 2025. Абхазия-Информ. Перед вторым туром президентских выборов в Абхазии ведущая российская исследовательская компания ИНСОМАР провела опрос среди жителей республики и опубликовала на его основе электоральный расчёт по «чистым» голосам.

Итак, Бадру Гунба во втором туре готовы поддержать как минимум 55% жителей Республики Абхазия, в то время как Адгура Ардзинба – 42%.

В первом туре президентских выборов по результатам голосования большинство голосовали за Гунба (46,8%), в то время как за Ардзинба отдали голос 36,92% избирателей.

Таким образом, уровень поддержки Бадры Гунба, согласно расчету, вырос на 8,62%.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Четверг, 20 февраля 2025 12:12

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