В СУХУМЕ ПРОЙДЕТ ВЫСТАВКА АБХАЗСКИХ И КРЫМСКИХ ХУДОЖНИКОВ

Сухум. 20 февраля 2025. Абхазия-Информ . 21 февраля, в фойе Абхазского государственного драматического театра им. С.Чанба состоится открытие выставки «Два берега», организованная при поддержке Министерств культуры России и Абхазии. Выставка является диалогом молодых художников Абхазии и Крыма, где молодые творческие энергии, объединенные Черным морем и южным светом, находят точки пересечения и общее видение.

Важным элементом крымского участия в выставке является проект Арт-кластера «Таврида» под названием «Светить всегда, светить везде».

«Мы сейчас говорим об общих корнях и этим проектом инициируем диалог и исследования, чтобы доказать, что в художественном языке, между нами есть похожесть. Чтобы через историю, через корни показать, что у нас общий южный след и как это повлияло на мировоззрение художников и их цветовосприятие в пространстве. Все это нужно для того, чтобы, сравнивая, находить точки пересечения и отличия, обмениваться мнениями, как это происходит при настоящем диалоге», – пояснила ученый секретарь Российской государственной художественной галереи Крыма Виктория Данилюк.

Абхазский вклад в эту художественную встречу представлен группой молодых художников, которые уже активно участвуют в выставочной деятельности и стремятся к открытому творческому обмену.

Начало мероприятия в 12:00.