738 ДЕТЕЙ ОСМОТРЕНО С НАЧАЛА ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ В АБХАЗИИ

Сухум. 20 февраля 2025. Абхазия-Информ . По договоренности с Российской Федерацией 12 февраля началась масштабная диспансеризация детей Абхазии. Первыми российские медики осмотрели учеников сухумской школы №10. Затем диспансеризация охватила не только городские, но и отдаленные сельские школы по всей республике.

На сегодняшний день осмотрено 738 детей: с впервые выявленными диагнозами 447, всего диагнозов выявлено – 972, рекомендовано к постановке на диспансерный учет – 277.

Работа семи врачебных бригад будет осуществляться до конца учебного года. В состав бригад включены и абхазские специалисты.