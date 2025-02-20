738 ДЕТЕЙ ОСМОТРЕНО С НАЧАЛА ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ В АБХАЗИИ
Новости Четверг, 20 февраля 2025 12:28
Сухум. 20 февраля 2025. Абхазия-Информ. По договоренности с Российской Федерацией 12 февраля началась масштабная диспансеризация детей Абхазии. Первыми российские медики осмотрели учеников сухумской школы №10. Затем диспансеризация охватила не только городские, но и отдаленные сельские школы по всей республике.
На сегодняшний день осмотрено 738 детей: с впервые выявленными диагнозами 447, всего диагнозов выявлено – 972, рекомендовано к постановке на диспансерный учет – 277.
Работа семи врачебных бригад будет осуществляться до конца учебного года. В состав бригад включены и абхазские специалисты.