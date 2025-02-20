ИЗЪЯТО НАРКОТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ

Сухум. 20 февраля 2025. Абхазия-Информ . Сотрудники УКОН МВД провели очередную оперативную операцию, в результате чего был установлен подозреваемый в незаконном обороте наркотических средств на территории Абхазии, и при попытке пересечения государственной границы на КПП «Псоу» совместно с сотрудниками таможенного комитета республики задержан житель г. Сочи Салимянов Денис Денисович, 1984 г.р.

При личном досмотре у мужчины изъято хранимое при себе наркотическое средство Мефедрон», весом более 27 с половиной граммов, упакованное в 9 изолированных свертках.

Как пояснил задержанный, ранее он приобрел наркотик в г. Сочи и ввез на территорию Абхазии с целью распространения.

Реализуя запрещенное вещество, гражданин Салимянов производил тайные закладки. В результате проведения дальнейших оперативно-розыскных мероприятий в отношении задержанного лица, последний указал на места уже сделанных закладок в г. Сухум по Кодорскому шоссе, в результате чего сотрудники было изъято порядка 13 граммов аналогичного наркотического средства.

При обследовании транспортного средства гражданина Салимянова сотрудники УКОН изъяли черный пакет с заизолированными свертками внутри. В 9-ти свертках содержалось наркотическое средство «мефедрон».

В общей массе, изъятое наркотическое средство при личном досмотре задержанного, в местах ранее сделанных им тайных закладок, а так же из автомобиля, составило порядка 68 граммов «мефедрона».

Так же, в разработке УКОН МВД имелась информация о причастности задержанного к незаконному обороту наркотических средств на территории Абхазии в еще более крупном количестве. В результате дальнейших следственно-оперативных мероприятий в отношении гражданина Салимянова последний подтвердил данный факт и указал место сделанной тайной закладки. Таким образом, в Мюссерском лесном массиве Гудаутского района было обнаружено и изъято порядка 300 граммов «Мефедрона».

Денису Салимянову будет предъявлено обвинение по двум эпизодам преступных деяний, предусмотренных п. «в» ч. 3 ст. 224, а так же п. «б» ч. 3 ст. 224 прим.1 УК РА. В настоящее время подозреваемый содержится под стражей.

Об этом сообщает сайт МВД.