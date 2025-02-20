ПРОДОЛЖАЮТСЯ ПОСТАВКИ МИМОЗЫ ИЗ АБХАЗИИ

Сухум. 20 февраля 2025. Абхазия-Информ . Первые партии мимозы или акации серебристой (научное название растения) начали поставлять в этом году необычно рано. Первые «цветочные» декларации были поданы в конце января. Теплая погода способствовала раннему началу цветочного сезона. В прошлые годы мимозу ввозили с середины февраля.

На сегодняшний день грузовым транспортом предприниматели доставили в Россию 45,5 тонны цветов. За последние сутки таможенный контроль прошли 2,6 тонны веток растения. Мимозу везут в Краснодарский край, центральный и другие регионы страны. Хрупкий цветочный груз перевозят в закрытых коробках, при поддержании низкого температурного режима.

Необходимые таможенные операции осуществляются без выгрузки товарных партий, максимально быстро, в приоритетном порядке. Основные поставки мимозы ожидаются в конце февраля и продлятся до первых чисел марта. В 2024 году из Абхазии импортировано 240 тонн «золотых» букетов. В текущем году при благоприятных погодных условиях поставки планируются на уровне прошлого года.