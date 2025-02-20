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Абхазия Информ

КАКИМИ БУДУТ ЦЕНЫ НА МИМОЗУ?

Новости Четверг, 20 февраля 2025 13:15
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КАКИМИ БУДУТ ЦЕНЫ НА МИМОЗУ?

Сухум. 20 февраля 2025. Абхазия-Информ. Аналитики кошелька ЮMoney и маркетплейса цветов и подарков Flowwow изучили спрос на цветы перед 14 февраля и 8 Марта. По данным ЮMoney, с 1 по 15 февраля он вырос почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом в январе. Сколько будет стоить самый популярный весенний цветок мимоза?

Оптовый поставщик мимозы Дмитрий рассказал Business FM, что в этом году цены поднялись на треть: «В этом году поднялись цены на доставку, поднялась сама мимоза в цене. Год неурожайный, мимозы мало. Стандартная мимоза будет стоить дороже на тысячу-две, а премиального качества – в районе 6-7 тысяч рублей (за килограмм – ред.). Букет (на улице – ред.) может стоить 300-500 рублей в зависимости от качества мимозы. Смотря какой букет. Если букет будет большой, объемный, то килограмм будет стоить 2 тысяч рублей, плюс упаковка – 2,5 тысячи рублей».

Поставщик заметил, что проблем с поставками не будет, не смотря на декабрьские политические волнения в Абхазии: «Думаю все там нормально, выборы проходят, все в этом году будет хорошо с провозом, документами и со всеми делами».

Руководитель цветочной сети Алла пояснила, почему подорожали цветы: «Причина в том, что были сильные проливные дожди в момент сборы мимозы. Это дало увеличение цен».

Также она заметила, что кроме Абхазии цветы поставляются еще из Краснодарского края: «Абхазия не может быть основным поставщиком, через границу можно только три килограмма переместить. Всю мимозу собирают в Краснодарском крае… Никаких нюансов. Все будет, как и в прошлом. Только спрос будет больше, и, соответственно, цена дороже».

В этом году, мимоза станет основным цветочным подарком – это самый бюджетный вариант, ну и плюс ко всему, это традиционный подарок, который дарили наши папы, дедушки нашим мамам, бабушкам.

По словам участников рынка, в этом году Росприроднадзор не ставит барьеров на пути поставок цветов мимозы из Абхазии. Цветы подорожали на 30 процентов по отношению к прошлой весне.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Четверг, 20 февраля 2025 13:18

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