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Абхазия Информ

В ПАРЛАМЕНТЕ ОБСУДИЛИ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКУЮ И КРИМИНОГЕННУЮ СИТУАЦИЮ ВТОРОГО ТУРА ВЫБОРОВ

Новости Четверг, 20 февраля 2025 14:27
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В ПАРЛАМЕНТЕ ОБСУДИЛИ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКУЮ И КРИМИНОГЕННУЮ СИТУАЦИЮ ВТОРОГО ТУРА ВЫБОРОВ

Сухум. 20 февраля 2025. Абхазия-Информ. Состоялось расширенное заседание парламентского Комитета по обороне и национальной безопасности, в котором приняли участие и.о. министра ВД Киут Р.В., и.о. заместителя министра ВД Ажиба Р. А., и.о. генерального прокурора Квициния Д.Г.

Заседание было инициировано Комитетом по обороне и национальной безопасности в связи со складываются сложной общественно-политической и криминогенной ситуацией в Абхазии накануне второго тура выборов президента.

Обсуждались вопросы текущей обстановки в республике, готовность силовых структур к предотвращению возможных провокаций, уголовные дела по факту убийства депутата Парламента Голандзия В.В. и покушению на убийство депутата Кварчия К.В., перестрелке в ресторане с участием прокурора Гагрского района Пкин Б.Ю., а также по факту инцидента, произошедшего в отношении Авидзба А.Р.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Четверг, 20 февраля 2025 14:35

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