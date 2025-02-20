 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Июль 2022 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ВСЯ НАДЕЖДА НА СПОКОЙСТВИЕ И ВЫДЕРЖКУ АБХАЗСКОГО НАРОДА

Новости Четверг, 20 февраля 2025 16:40
Оцените материал
(0 голосов)
ВСЯ НАДЕЖДА НА СПОКОЙСТВИЕ И ВЫДЕРЖКУ АБХАЗСКОГО НАРОДА

Сухум. 20 февраля 2025. Абхазия-Информ. По данным исследования ООО «Институт социального маркетинга» (ИНСОМАР) за десять дней до второго тура президентских выборов в Абхазии расклад политических сил выглядит представленным образом: Ардзинба улучшит свой показатель на 5% и наберет 42%, а Гунба прибавит 9% и победит с результатом 55%. 3% избирателей испортят бюллетень. Максимально допустимая статистическая погрешность составляет 3,46%.

В опросе приняли участие 800 респондентов в возрасте 18 лет и старше по республиканской выборке.

Распределение голосов не прошедших во второй тур кандидатов выглядит убедительно: радикально настроенные граждане и в первом туре голосовали за Ардзинба, а вот сторонники умеренного курса, которые голосовали за тройку не прошедших, с большей вероятностью поддержат Бадру Гунба. Кажется, что соотношение 5:9 в прогнозе выглядит вполне реальным. Возможная погрешность, которая может быть как в пользу одного, так и в пользу другого кандидата, не повлияет на общий результат выборов.

В прошлый раз социологи достаточно точно предсказали общий итог голосования, поэтому и в этот раз результаты опроса также похожи на правду.

Однако следует отличать результаты социологического опроса и политический прогноз. Ситуация остается напряженной, и ни один социолог не сможет спрогнозировать, что смогут учинить люди, когда поймут, что для них избирательная кампания закончилась.

Тут вся надежда на спокойствие и выдержку абхазского народа.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Четверг, 20 февраля 2025 16:47

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В ПАРЛАМЕНТЕ ОБСУДИЛИ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКУЮ И КРИМИНОГЕННУЮ СИТУАЦИЮ ВТОРОГО ТУРА ВЫБОРОВ ВТОРУЮ ПАРТИЮ ШКОЛЬНЫХ АВТОБУСОВ, ПОДАРЕННЫХ РОССИЕЙ, ПЕРЕДАЛИ РАЙОНАМ АБХАЗИИ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.