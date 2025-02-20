Сухум. 20 февраля 2025. Абхазия-Информ . По данным исследования ООО «Институт социального маркетинга» (ИНСОМАР) за десять дней до второго тура президентских выборов в Абхазии расклад политических сил выглядит представленным образом: Ардзинба улучшит свой показатель на 5% и наберет 42%, а Гунба прибавит 9% и победит с результатом 55%. 3% избирателей испортят бюллетень. Максимально допустимая статистическая погрешность составляет 3,46%.

В опросе приняли участие 800 респондентов в возрасте 18 лет и старше по республиканской выборке.

Распределение голосов не прошедших во второй тур кандидатов выглядит убедительно: радикально настроенные граждане и в первом туре голосовали за Ардзинба, а вот сторонники умеренного курса, которые голосовали за тройку не прошедших, с большей вероятностью поддержат Бадру Гунба. Кажется, что соотношение 5:9 в прогнозе выглядит вполне реальным. Возможная погрешность, которая может быть как в пользу одного, так и в пользу другого кандидата, не повлияет на общий результат выборов.

В прошлый раз социологи достаточно точно предсказали общий итог голосования, поэтому и в этот раз результаты опроса также похожи на правду.

Однако следует отличать результаты социологического опроса и политический прогноз. Ситуация остается напряженной, и ни один социолог не сможет спрогнозировать, что смогут учинить люди, когда поймут, что для них избирательная кампания закончилась.

Тут вся надежда на спокойствие и выдержку абхазского народа.