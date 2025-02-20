ВТОРУЮ ПАРТИЮ ШКОЛЬНЫХ АВТОБУСОВ, ПОДАРЕННЫХ РОССИЕЙ, ПЕРЕДАЛИ РАЙОНАМ АБХАЗИИ

Сухум. 20 февраля 2025. Абхазия-Информ . Еще 10 школьных автобусов «Газель Next», предназначенных для эксплуатации в различных дорожных условиях, были переданы в дар Абхазии Советом Краснодарского регионального отделения Общероссийского общественного движения «Россия молодая».

Первая партия из 20 автобусов для школ Абхазии поступила 11 февраля. Акция реализована при поддержке первого замруководителя Администрации Президента России Сергея Кириенко. На церемонии передачи второй партии автобусов районам присутствовал абхазский политик Бадра Гунба.

Обращаясь к присутствующим представителям сел, куда отправятся новые транспортные средства, он отметил, что 30 из 47 подаренных автобусов уже доставлены в Абхазию.

«Очень приятно, что нам удается достигать соглашений, которые, безусловно, идут на благо граждан нашей страны. Это стало возможным, в том числе, благодаря договоренностям, достигнутым на встрече с Сергеем Кириенко и руководством Министерства просвещения Российской Федерации», – сказал Гунба.

Он выразил уверенность в том, что такого рода поддержка будет осуществляться и в будущем. Гунба поблагодарил регионы России, готовые активно взаимодействовать с Абхазией, отметив особую важность поддержки молодёжи. Он также рассказал о скором приезде в Абхазию российского музея на колёсах «Поезд Победы».

Акция будет приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«Мы должны помнить свою историю, ибо забывшие историю не имеют будущего. Мы чтим память людей, сражавшихся за свободу нашего общего большого государства. Их подвиг никогда не будет забыт», – сказал Гунба.

«Поезд Победы» – масштабный проект, являющийся уникальной иммерсивной (обеспечивающей полный эффект присутствия, погружающей в (виртуальную) среду – прим. ред. АП) инсталляцией, которая размещена внутри состава поезда. Проект нацелен на сохранение исторической памяти подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны.

Председатель Совета Краснодарского регионального отделения Общероссийского общественного движения «Россия молодая» Роман Марченко подчеркнул, что Абхазия и Россия не просто стратегические партнеры, нас связывают по-настоящему братские отношения.

«Один из основных аспектов нашего сотрудничества — это развитие образовательной системы в Абхазии. Поэтому мы реализуем множество образовательных программ — олимпиады, конкурсы и различные проекты для молодежи республики, многие участники которых впоследствии становятся успешными выпускниками престижных российских вузов», – сказал он.

Многие школы Абхазии находятся в труднодоступных местах — селах, деревнях и горных районах.

Марченко отметил, что автобусы помогут обеспечить равный доступ к образовательным услугам и качественное образование для детей, и заверил, что сотрудничество по самым разным направлениям будет продолжаться и в дальнейшем.

Об этом сообщает Апсныпресс.