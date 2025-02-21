В ГУДАУТСКОМ И СУХУМСКОМ РАЙОНАХ НАЧАЛАСЬ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ШКОЛЬНИКОВ

И. о. министра здравоохранения Эдуард Бутба посетил Гудаутскую центральную районную больницу. В медицинском учреждении созданы все условия для осмотра детей. Совместно с Министерством просвещения составлен график диспансеризации, согласно которому в больницу будут привозить детей из всех школ района.

Сухум. 21 февраля 2025. Абхазия-Информ . Две бригады российских медиков, прибывшие в Абхазию, приступили к диспансеризации школьников в Гудаутском и Сухумском районах.

Диспансеризация в Сухумском районе началась с Эшерской средней школы. В школу организовано будут привозить детей со всего района.

Сегодня в Абхазию прибудут четыре передвижных медицинских комплекса.