В ГУДАУТСКОМ И СУХУМСКОМ РАЙОНАХ НАЧАЛАСЬ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ШКОЛЬНИКОВ
Сухум. 21 февраля 2025. Абхазия-Информ. Две бригады российских медиков, прибывшие в Абхазию, приступили к диспансеризации школьников в Гудаутском и Сухумском районах.
И. о. министра здравоохранения Эдуард Бутба посетил Гудаутскую центральную районную больницу. В медицинском учреждении созданы все условия для осмотра детей. Совместно с Министерством просвещения составлен график диспансеризации, согласно которому в больницу будут привозить детей из всех школ района.
Диспансеризация в Сухумском районе началась с Эшерской средней школы. В школу организовано будут привозить детей со всего района.
Сегодня в Абхазию прибудут четыре передвижных медицинских комплекса.
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