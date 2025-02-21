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Абхазия Информ

В СУХУМЕ ПРОШЛИ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ СУДЕЙСКИЙ И ТРЕНЕРСКИЙ СЕМИНАРЫ ПО ДЗЮДО

Новости Пятница, 21 февраля 2025 19:14
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В СУХУМЕ ПРОШЛИ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ СУДЕЙСКИЙ И ТРЕНЕРСКИЙ СЕМИНАРЫ ПО ДЗЮДО

Сухум. 21 февраля 2025. Абхазия-Информ. В спортивном клубе «Алмаз» прошел учебно-методический судейский и тренерский семинары по дзюдо. В нем принимают участие тренеры, спортсмены, представители являющиеся членами Федерации дзюдо Республики Абхазия.

Семинар проходил под руководством судьи международной олимпийской категории, 5 дан Мягзума Алимова и заслуженного тренера России, 5 дан Юрия Хорькова.

В течение двух дней на семинарах обсудали методические особенности проведения учебно-тренировочного занятия со спортсменами до 13 лет и в группах до 16 лет, методики подготовки спортсменов к нормативам техники дзюдо 3 кю и 2 кю, комплексную характеристику направлений работы тренера.

21 февраля в городе Очамчыра открылся республиканский турнир по дзюдо «Кубок Очамчыры» среди юношей и девочек 2007-2009, 2010-2011, 2012-2013 годов рождения.

Турнир завершится 22 февраля.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Пятница, 21 февраля 2025 19:20

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