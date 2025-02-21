В СУХУМЕ ПРОШЛИ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ СУДЕЙСКИЙ И ТРЕНЕРСКИЙ СЕМИНАРЫ ПО ДЗЮДО

Сухум. 21 февраля 2025. Абхазия-Информ . В спортивном клубе «Алмаз» прошел учебно-методический судейский и тренерский семинары по дзюдо. В нем принимают участие тренеры, спортсмены, представители являющиеся членами Федерации дзюдо Республики Абхазия.

В течение двух дней на семинарах обсудали методические особенности проведения учебно-тренировочного занятия со спортсменами до 13 лет и в группах до 16 лет, методики подготовки спортсменов к нормативам техники дзюдо 3 кю и 2 кю, комплексную характеристику направлений работы тренера.

21 февраля в городе Очамчыра открылся республиканский турнир по дзюдо «Кубок Очамчыры» среди юношей и девочек 2007-2009, 2010-2011, 2012-2013 годов рождения.

Турнир завершится 22 февраля.