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Абхазия Информ

ЗОЛОТО И БРОНЗА У АБХАЗСКИХ ФЕХТОВАЛЬЩИКОВ

Новости Пятница, 21 февраля 2025 19:22
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ЗОЛОТО И БРОНЗА У АБХАЗСКИХ ФЕХТОВАЛЬЩИКОВ

Сухум. 21 февраля 2025. Абхазия-Информ. Александр Гаврилов стал победителем, а София Кузьмичева – бронзовым призером чемпионата Краснодарского края по фехтованию на саблях среди мужчин и женщин. Спортсмены представляли город Сочи. Соревнования проходили в городе Краснодаре.

Тренируются спортсмены в гагрской школе фехтования под руководством Юрия Орлова.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Пятница, 21 февраля 2025 19:25

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