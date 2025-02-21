ЗОЛОТО И БРОНЗА У АБХАЗСКИХ ФЕХТОВАЛЬЩИКОВ
Новости Пятница, 21 февраля 2025 19:22
Сухум. 21 февраля 2025. Абхазия-Информ. Александр Гаврилов стал победителем, а София Кузьмичева – бронзовым призером чемпионата Краснодарского края по фехтованию на саблях среди мужчин и женщин. Спортсмены представляли город Сочи. Соревнования проходили в городе Краснодаре.
Тренируются спортсмены в гагрской школе фехтования под руководством Юрия Орлова.
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