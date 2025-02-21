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Абхазия Информ

В ПРОЕКТЕ «КОМАНДА АБХАЗИИ» УЖЕ БОЛЕЕ 2000 ЧЕЛОВЕК

Новости Пятница, 21 февраля 2025 19:29
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В ПРОЕКТЕ «КОМАНДА АБХАЗИИ» УЖЕ БОЛЕЕ 2000 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 21 февраля 2025. Абхазия-Информ. Конкурс управленцев продолжает приём заявок. На данный момент 70 % участников – это молодёжь (18-25 лет). При этом опытные управленцы старше 40 лет составляют почти 8% от всех подавших заявки.

Конкурс проводится по инициативе кандидата в президенты Абхазии Бадры Гунба и нацелен на выявление и поддержку талантливых руководителей, обладающих высоким уровнем компетенций, и формирование кадрового резерва.

Участники пройдут три этапа. Первый дистанционный модуль завершится 12 марта, он предусматривает заполнение биографической анкеты, тестирование на анализ системного мышления и написание эссе. На втором этапе с 14 по 16 марта конкурсантам предстоит пройти онлайн-тестирование на оценку управленческого потенциала. Участники, показавшие лучшие результаты, будут приглашены на очное мероприятие, которое состоится в конце марта.

Требования к участникам проекта:

– возраст от 18 до 55 лет;

– наличие не менее чем двухлетнего управленческого опыта;

– гражданство Республики Абхазия.

Приём заявок открыт до 10 марта.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Пятница, 21 февраля 2025 19:36

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