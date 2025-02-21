В ПРОЕКТЕ «КОМАНДА АБХАЗИИ» УЖЕ БОЛЕЕ 2000 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 21 февраля 2025. Абхазия-Информ. Конкурс управленцев продолжает приём заявок. На данный момент 70 % участников – это молодёжь (18-25 лет). При этом опытные управленцы старше 40 лет составляют почти 8% от всех подавших заявки.

Конкурс проводится по инициативе кандидата в президенты Абхазии Бадры Гунба и нацелен на выявление и поддержку талантливых руководителей, обладающих высоким уровнем компетенций, и формирование кадрового резерва.