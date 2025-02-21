СНЕГОПАД В АБХАЗИИ ВЫЗВАЛ СЕРЬЕЗНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НА АВТОДОРОГАХ

Сухум. 21 февраля 2025. Абхазия-Информ . В связи с обильными снегопадами в Абхазии сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций переведены в режим повышенной готовности. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы ведомства Лев Квициния в интервью агентству Sputnik. По его словам, на данный момент информации о каких-либо происшествиях, вызванных ухудшением погодных условий, не поступало.

Аслан Базба, первый заместитель начальника Управления государственной автомобильной инспекции Абхазии, заявил, что движение по основным дорогам республики не осложнено снегопадом. Он отметил, что на наиболее опасных участках дорог проводится регулярная очистка от снега и обработка песко-соляной смесью для предотвращения образования наледи. «Движение осуществляется в штатном режиме, без задержек и пробок. Дорожные службы используют всю необходимую технику для поддержания дорог в проезжем состоянии», – подчеркнул Базба.