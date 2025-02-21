 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Февраль 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

КАНДИДАТЫ В ПРЕЗИДЕНТЫ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ

Новости Пятница, 21 февраля 2025 19:42
Оцените материал
(0 голосов)
КАНДИДАТЫ В ПРЕЗИДЕНТЫ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ

Сухум. 21 февраля 2025. Абхазия-Информ. В целях обеспечения честной и прозрачной избирательной кампании, соблюдения демократических принципов, защиты национальных интересов, исходя из того, что только народ Абхазии определяет свое будущее и принимает решение каким оно будет, кандидаты в президенты Адгур Ардзинба и Бадра Гунба подписали в Сухуме 21 февраля соглашение. Текст соглашения гласит:

«Мы, нижеподписавшиеся кандидаты на пост Президента Республики Абхазия, в целях обеспечения честной и прозрачной избирательной кампании, соблюдения демократических принципов и защиты национальных интересов, исходим из того, что только народ Абхазии определяет свое будущее, он принимает решение каким оно будет, мнение народа Абхазии превыше всего.

Мы заключаем настоящее соглашение и обязуемся соблюдать следующие положения:

1. Мы являемся патриотами Абхазии и благо народа является нашей высшей целью, различие заключается только в пути достижения этой цели. Только абхазский народ должен определить по какому пути мы пойдем. Мы особо подчеркиваем, что в абхазском обществе существует незыблемый консенсус относительно суверенитета Абхазии и дальнейшего укрепления равноправных и союзнических отношений с Россий, и никто из кандидатов в Президенты не является сторонником или представителем каких-либо третьих сил.

2. Мы обязуемся препятствовать использованию черного пиара, клеветы и дискредитации в отношении оппонентов в течение всего избирательного процесса, основывая свою предвыборную кампанию исключительно на честной конкуренции, программах и идеях. Мы решительно осуждаем попытки разжигания межнациональной розни многонационального народа Абхазии.

3. Мы обращаемся ко всем внешним и внутренним СМИ, и журналистам, освещающим ход избирательной кампании в Абхазии. Нет никаких оснований к нагнетанию обстановки и развешиванию ярлыков, давая оценку абхазским общественным и политическим деятелям, и тем более кандидатам в Президенты Абхазии. Такая риторика имеет негативные последствия и может привести только к дестабилизации ситуации внутри страны. Выборы Президента Абхазии, это исключительно вопрос абхазского народа.

4. Мы принимаем результаты выборов при условии их проведения в строгом соответствии с законодательством Абхазии, международными стандартами и принципами справедливости, а также при наличии объективного подтверждения их легитимности.

5. Мы обязуемся не допускать призывов к насильственным действиям, массовым беспорядкам и дестабилизации ситуации в стране, как в ходе выборного процесса, так и после оглашения результатов. Мы обращаемся ко всему народу Абхазии и к нашим сторонникам с призывом не поддаваться на провокации, в том числе направленные на межнациональную рознь.

6. Мы обязуемся не использовать административный ресурс, в том числе государственные средства массовой информации для достижения политических целей в ходе избирательной компании и подтверждаем свою приверженность к Соглашению от 19 ноября 2024 года и распространяем его действие вплоть до 2 марта 2025 года.

Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до завершения выборного процесса, включая период после оглашения результатов».

Прочитано 10 раз Последнее изменение Пятница, 21 февраля 2025 20:31

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « СНЕГОПАД В АБХАЗИИ ВЫЗВАЛ СЕРЬЕЗНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НА АВТОДОРОГАХ АДГУР АРДЗИНБА И БАДРА ГУНБА ПРОКОММЕНТИРОВАЛИ ИТОГИ ПЕРЕГОВОРОВ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.