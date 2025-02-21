КАНДИДАТЫ В ПРЕЗИДЕНТЫ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ

Сухум. 21 февраля 2025. Абхазия-Информ . В целях обеспечения честной и прозрачной избирательной кампании, соблюдения демократических принципов, защиты национальных интересов, исходя из того, что только народ Абхазии определяет свое будущее и принимает решение каким оно будет, кандидаты в президенты Адгур Ардзинба и Бадра Гунба подписали в Сухуме 21 февраля соглашение. Текст соглашения гласит:

«Мы, нижеподписавшиеся кандидаты на пост Президента Республики Абхазия, в целях обеспечения честной и прозрачной избирательной кампании, соблюдения демократических принципов и защиты национальных интересов, исходим из того, что только народ Абхазии определяет свое будущее, он принимает решение каким оно будет, мнение народа Абхазии превыше всего.

Мы заключаем настоящее соглашение и обязуемся соблюдать следующие положения:

1. Мы являемся патриотами Абхазии и благо народа является нашей высшей целью, различие заключается только в пути достижения этой цели. Только абхазский народ должен определить по какому пути мы пойдем. Мы особо подчеркиваем, что в абхазском обществе существует незыблемый консенсус относительно суверенитета Абхазии и дальнейшего укрепления равноправных и союзнических отношений с Россий, и никто из кандидатов в Президенты не является сторонником или представителем каких-либо третьих сил.

2. Мы обязуемся препятствовать использованию черного пиара, клеветы и дискредитации в отношении оппонентов в течение всего избирательного процесса, основывая свою предвыборную кампанию исключительно на честной конкуренции, программах и идеях. Мы решительно осуждаем попытки разжигания межнациональной розни многонационального народа Абхазии.

3. Мы обращаемся ко всем внешним и внутренним СМИ, и журналистам, освещающим ход избирательной кампании в Абхазии. Нет никаких оснований к нагнетанию обстановки и развешиванию ярлыков, давая оценку абхазским общественным и политическим деятелям, и тем более кандидатам в Президенты Абхазии. Такая риторика имеет негативные последствия и может привести только к дестабилизации ситуации внутри страны. Выборы Президента Абхазии, это исключительно вопрос абхазского народа.

4. Мы принимаем результаты выборов при условии их проведения в строгом соответствии с законодательством Абхазии, международными стандартами и принципами справедливости, а также при наличии объективного подтверждения их легитимности.

5. Мы обязуемся не допускать призывов к насильственным действиям, массовым беспорядкам и дестабилизации ситуации в стране, как в ходе выборного процесса, так и после оглашения результатов. Мы обращаемся ко всему народу Абхазии и к нашим сторонникам с призывом не поддаваться на провокации, в том числе направленные на межнациональную рознь.

6. Мы обязуемся не использовать административный ресурс, в том числе государственные средства массовой информации для достижения политических целей в ходе избирательной компании и подтверждаем свою приверженность к Соглашению от 19 ноября 2024 года и распространяем его действие вплоть до 2 марта 2025 года.

Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до завершения выборного процесса, включая период после оглашения результатов».