АДГУР АРДЗИНБА И БАДРА ГУНБА ПРОКОММЕНТИРОВАЛИ ИТОГИ ПЕРЕГОВОРОВ

Сухум. 21 февраля 2025. Абхазия-Информ . Сегодня, 21 февраля, в Сухуме состоялась встреча кандидатов в президенты Бадры Гунба и Адгура Ардзинба. По ее итогам они подписали соглашение, ставящее целью способствовать проведению честной и прозрачной избирательной кампании, соблюдению демократических принципов, защите национальных интересов Абхазии.

По завершении переговоров и подписания соглашения кандидаты в президенты дали комментарий по ним.

Адгур Ардзинба: «Мы подписали соглашение, в рамках которого рассчитываем стабилизировать политическую ситуацию и довести выборный процесс в нормальном русле, чтобы не было никаких столкновений. Для нас самая главная цель – это сохранение стабильности. Выбор абхазского народа – это самая главная наша цель, и мы хотим, чтобы этому выбору ничего не препятствовало. В этом соглашении мы отразили, на наш взгляд, все вопросы, которые сегодня на повестке».

Бадра Гунба: «Мы сегодня еще раз в рамках нашей встречи обсудили вопросы, которые беспокоят наше общество на протяжении всей избирательной кампании. Конечно же, самое главное – это то, что народ Абхазии должен самостоятельно определить свое будущее по итогам голосования во втором туре президента Республики Абхазия. В этом смысле мы нацелены на стабилизацию обстановки, на улучшение взаимоотношений между штабами.

Я уверен, что все эти усилия принесут безусловно безопасность и спокойствие для граждан нашей страны. Я, пользуясь случаем, хотел бы сказать о том, что действительно непростая предвыборная кампания, но мы должны поблагодарить наших соотечественников, за кого бы они не отдали свой голос. Каждый из них проявил свою гражданскую позицию, голос каждого должен быть услышан. Именно народ определяет будущее нашей страны.

Пользуясь случаем, я также хочу поблагодарить всех участников предвыборной кампании. Вы знаете, что по итогам голосования в первом туре трое наших коллег не попали во второй тур. Считаю, что каждый из тех, кто участвовал в этой предвыборной кампании – патриот страны, патриот Абхазии, нацеленный на улучшение жизни наших граждан».

Адгур Ардзинба и Бадра Гунба тезисно обозначили основные положения подписанного ими соглашения.

Адгур Ардзинба: «Мы все являемся гражданами Республики Абхазии, ориентированы на интересы народа Абхазии. Да, у нас есть разное видение по достижению этих целей, но однозначно и четко мы можем здесь заявить о том, что в Абхазии нет никаких протурецких, прозападных или каких-то иных кандидатов и общественных деятелей. Это касается и Бадры Зурабовича, и Адгура Ардзинба, и других кандидатов, которые принимали участие в выборном процессе. Этот момент тоже отражен в этом соглашении».

Бадра Гунба: «Самое главное, еще раз повторюсь, все кандидаты – это те люди, которые переживают за свою страну, люди, которые нацелены на улучшение качества жизни граждан нашей страны, люди, которые известны нашему обществу. Мы нацелены на дальнейшую плодотворную работу на то, чтобы наши граждане имели возможность спокойно проголосовать, чтобы не было никакого давления ни на одного гражданина нашей страны. Это самое главное».

Об этом сообщает Апсныпресс.